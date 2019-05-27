貿易戰升級已讓美國中概股市值蒸發逾7兆元

2019-05-27 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中美股市回檔加上貿易戰升級，導致在美國上市的中概股損失慘重。據統計，美國217檔中概股近一個月市值總體縮水達2,353.57億美元（約新台幣7.4兆元）。其中，阿里巴巴市值市值大減795億美元（約新台幣2.5兆元）居冠。

證券時報旗下新媒體《券商中國》表示，近一個月陸股深度調整，同期美國三大股指也大幅回檔。赴美上市的中概股，夾在兩個超級市場之間，受到的影響自然更大。

陸股過去一個月大跌，與中美貿易談判受挫有關。過去一個月儘管美股也回檔，但美國主要科技股跌幅不如中概股慘烈。例如，微軟近一個月市值還微增1.01%，亞馬遜下跌5.22%，受貿易戰影響較大的蘋果公司市值則縮水13.41%。

券商中國統計，近一個月，217檔美國中概股市中，除阿里巴巴市值縮水795億美元，百度市值也減少192億美元，居次。另，包括：騰訊音樂、微博、京東、攜程、拼多多、愛奇藝、汽車之家、58同城等多家大陸知名互聯網企業，市值下滑金額都在前20大名單之內。

個別中概股股價近期暴跌，主要與業績表現不佳有關。例如，百度在公布上市以來首份虧損季報後，5月17日、18日，股價分別大跌16.52%、8.39%。5月23日，百度股價盤中最低曾觸及每股113.30美元，創2015年8月以來新低。這也讓百度市值跌破400億美元大關，並曾一度被京東超越。

上周五（24日），百度股價收盤小漲0.89%，收在114.47美元。

5月23日美股開盤前，微博發布季報，今年首季淨營收為3.992億美元，增長14%；淨利潤1.504億美元，增幅更達52%。但由於微博預計第2季淨營收將落在4.27億美元至4.37億美元之間，遠低於市場預期的4.818億美元，導致股價應聲大跌。

微博股價24日持續下探，最終收跌3.81%，最新總市值為98.25億美元。