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接管包商銀行後…人行緊盯中小銀行流動性

2019-05-27 14:49世界日報 綜合報導

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接管包商銀行後，中國人民銀行26日發文強調，將關注中小銀行流動性狀況，加強市場監測，綜合運用公開市場操作等多種政策工具，維護貨幣市場利率平穩運行。

華爾街見聞報導，包商銀行因出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，銀保監會決定24日

起接管包商銀行，至2020年5月23日止，期限一年，並委託中國建設銀行來管理包商銀行。這是中國20年來首例。人行在24日、26日連發四篇文，對市場信心喊話。

包商銀行成立於1998年，前身是內蒙古包頭商業銀行，2017年更名為包商銀行。目前在內蒙古自治區內有14家分行，在北京、成都、寧波、深圳各有一家分行，共18家分行。

人行26日提出九點來解釋包商銀行未來變化。其中接管包商銀行是否會增加銀行體系流動性壓力，官方回應，接管後將通過提供流動性支持、及時調撥充足現金、確保支付系統運行通暢等措施，保持包商銀行正常經營。同時關注中小銀行流動性狀況，加強市場監測。

人行指出，包商銀行被接管後四項處置：一是全面依法依規開展接管工作；二是堅決防範系統性風險，最大限度保護存款人和其他客戶的合法權益，保持包商銀行業務不中斷；三是切實防範道德風險，區分情況落實責任；四是努力實現處置成本最小化。

文章提到，當前中國大型銀行持續穩健運行，中小銀行經營管理能力取得長足進步。在推動供給側結構性改革過程中，人民銀行、銀保監會不斷加大對中小銀行政策支持，推動中小銀行進一步完善公司治理，中小銀行的發展將更加健康。

至於建設銀行作為託管行扮演的角色，人行回應，建設銀行將以國有大行穩健的經營理念和領先的金融科技力量，按照市場化、法治化原則，與包商銀行開展全面合作。託管期間，建設銀行將全力幫助完善包商銀行公司治理結構、風控體系，促進其正常經營和穩健發展，推動包商銀行價值提升。

內蒙古中國人民銀行
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