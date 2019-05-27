數博會貴陽登場59國頂級企業參與

2019-05-27 14:49 世界日報 北京27日電



2019中國國際大數據產業博覽會26日在貴陽開幕，來自59個國家和地區的2萬6000餘名嘉賓以及海內外近500家企業匯聚一堂，探討大數據未來前景，展示全球大數據新技術、新業態、新模式，共享大數據時代發展帶來的新機遇。

數博會登場 全球頂級企業都來了 新華社 分享 facebook

新華社報導，作為全球首個大數據主題博覽會，此前已連續在「中國大數據之都」貴陽舉辦四屆，2017年升格為「國家級」博覽會。目前，已成為全球大數據發展的風向球和業界最具國際性和權威性的成果交流平台，2019數博會以「創新發展．數說未來」為主題。

本屆大會將首次舉辦「大數據與全球減貧」高端對話，屆時，來自聯合國開發計畫署以及國內有關專家，就大數據如何運用到全球減貧事業進行探討，並提出建設性方案。此外，還將舉辦無人駕駛全球挑戰賽、人工智能全球大賽總決賽等賽事。

大會共安排9場高端對話和53場專業論壇，期間將發布49項領先科技成果。

本屆大會設立國際前沿技術、行業數字應用、創新創業成果三大領域展覽，每個領域設置兩個展館。期間，還將舉辦工業APP融合創新大賽、「智稅．2019」大數據競賽等系列國際國內大賽，及「數谷之夜」等系列活動。與2018年相比，參會世界500強企業從15個增加到39個，參展企業從388家增加到448家。其中，國外參展企業從56家增加到156家。

2019數博會參展企業涵蓋全球頂級的科技公司和互聯網企業，如：阿里巴巴集團、騰訊、華為、美國蘋果、亞馬遜、微軟等，在數博會上展示大數據最新技術創新與成就。