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挺華為 深圳宣布境外人才個所稅逾15%部分政府補貼

2019-05-27 00:23聯合報 記者林則宏╱即時報導

面對美國全面打壓華為，華為總部所在地的深圳市政府以行動展現力挺華為。在華為創辦人任正非抱怨大陸「國際人才個稅過高」三天後，深圳市副市長王立新就宣布，包括台港澳在內所有在深圳工作的境外高端和緊缺人才，其所繳納的個人所得稅超過應納稅所得15%的部分，全部由深圳市政府以財政補貼。

任正非22日接受大陸媒體聯合採訪時表示，中國現在回來了很多人才，但中國的個人所得稅比外國高很多。如果來到中國要多繳這麼多稅，「雷鋒精神」是不可持續的。任正非指出，科學家本身就是流動的，中國應創造一些外國科學家回國的路。

據華夏時報與澎湃新聞報導，25日在「2019未來論壇深圳技術峰會」上，深圳市副市長王立新宣布上述針對境外高端與緊缺人才的個人所得稅優惠政策。王立新說，「歡迎來自世界各地的科學家、研究學者來到深圳、紮根深圳。」

目前大陸個人所得稅率最高一級為45%，月薪超過人民幣8萬元部分稅率高達45%。華夏時報指出，如果扣除社會保險，人民幣10萬元月薪，需繳納的個人所得稅就將近3萬元。報導稱，大陸45%的最高個所稅率對吸引人才極為不利，對此已有不少專家呼籲調整。

例如，日本個人所得稅最高一級稅率為40%，美國最高一級為35%，英國為20%，俄羅斯則實行13%的單一稅率。

在調整個人所得稅率緩不濟急下，深圳宣布，境外人才個人所得稅超過15%的部分，全部由政府財政埋單。華夏時報表示，這對人才的吸引力將大大提升。

報導指出，與大陸其他城市相比，深圳在吸引海外高端人才方面已經稱得上是「大手筆」，提供一系列的優惠政策，包括：人民幣數百萬的獎勵補貼、解決子女入學及配偶工作、提供住房補貼等。這也是深圳創新力源源不絕、在高端製造業方面擁有強大競爭力的原因之一。

去年以來，先後遭到美國制裁的大陸科技大廠，從中興通訊到華為、無人機大廠「大疆」全為深圳企業。因此有大陸網友就調侃，美國這次發動貿易戰對象其實並非中國，而是深圳。

深圳市政府宣布提供境外人才個人所得稅補貼，被認為是在回應華為創辦人任正非的呼籲。...
深圳市政府宣布提供境外人才個人所得稅補貼，被認為是在回應華為創辦人任正非的呼籲。（路透）
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深圳市副市長王立新宣布，所有在深圳工作的境外高端和緊缺人才，可享個人所得稅最高只...
深圳市副市長王立新宣布，所有在深圳工作的境外高端和緊缺人才，可享個人所得稅最高只課15%的稅收優惠。（取自《華夏時報》）
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