5G傳輸 遠程指導3台手術

2019-05-27 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州中山大學腫瘤醫院的專家日前成功運用5G傳輸，「一對多」指導約400公里外的高州人民醫院和約120公里外的珠海市人民醫院、北京大學深圳醫院，開展腫瘤微創介入手術。

新華社報導，在廣州專家指導下，高州市人民醫院醫生為一名64歲的膽管細胞癌患者實行射頻消融術。另外兩名享受5G遠程會診便利的患者來自珠海和深圳。在珠海市人民醫院，一名60歲肝癌患者接受粒子植入術；而在北京大學深圳醫院，一名53歲的肝癌患者接受微波消融術。

中山大學附屬腫瘤醫院副院長孫穎表示，本次5G遠程會診，中山大學腫瘤防治中心通過組建涵蓋腫瘤微創介入科、肝臟外科、影像科等多學科的會診專家團隊，預先利用自主研發、具有自主知識產權的AI人工智能技術，完成術前三維規化及消融手術計畫書，同時運用3D打印技術將數字化信息轉變為現實，最終通過5G技術直播平台同時在線遠程指導這三台手術。

中山大學腫瘤防治中心微創介入科主任黃金華表示，粒子與消融手術的關鍵點在於手術針的進針布局等，利用5G數據高通量特點，介入專家能夠在幾秒內接收外院患者的術前、術中以及術後CT掃描圖像，並快速進行進針規化以及消融條件設置，實時指導外院醫生進行消融針的入路及布局；同時，介入專家也能夠準確地對消融治療過程實時監測，避免或者減少患者消融併發症的發生。

廣東移動相關負責人表示，遠程醫療場景對帶寬、時延以及可靠性，都有嚴格要求。5G技術超大帶寬、超低時延、安全可靠的特性為遠程手術保駕護航。

「以往，傳統的遠程網絡直播會診經常遇到畫面不清晰，直播延遲等問題，這些『小誤差』很可能給手術帶來致命性的差錯。5G時代的高通量數據則可以有效解決這些技術問題。」孫穎表示，希望通過探索5G等通信技術在醫療領域的創新應用，解決資源發展不充分不均衡等問題。