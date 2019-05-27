保護外觀設計 陸擬入海牙協定

2019-05-27 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家知識產權局局長申長雨25日表示，目前正在就中國大陸加入海牙協定與世界知識產權組織磋商。這將幫助中國大陸企業在外國更便捷地獲得外觀設計保護，讓「中國創意、中國設計、中國製造」更好走向世界。

申長雨是在第十五屆中國（無錫）國際設計博覽會開幕式上作上述表示的。

海牙協定全稱是「工業品外觀設計國際註冊海牙協定」，目前全球共有70個締約方，由世界知識產權組織負責管理。締約方申請人只需提交一份國際申請，便有可能獲得在所有締約方的工業品外觀設計專利保護，無需針對不同國家反覆提交。

世界知識產權組織副總幹事王彬穎在會上表示，中國大陸已成為世界最大的知識產權保護國家之一，也是最大的商標申請和外觀設計申請國家。中國大陸近年來知識產權保護力度很大、熱情很高。借助海牙協定等國際知識產權保護制度，中國大陸工業設計企業和設計師們將受益良多。

世界知識產權組織發布的報告顯示，全球製造的產品中，有1/3是無形資產，其中很大一部分是設計產品。伴隨知識產權制度的建立，中國大陸開啟外觀設計保護歷史。30多年來，中國大陸外觀設計年申請量已由1985年的600多件，增長到2018年的70.9萬件。

申長雨說，外觀設計是國際通行的知識產權保護領域，作為外觀設計申請大國，這些年中國積極開展這一領域的國際合作，實施一系列合作項目。

第十五屆中國（無錫）國際設計博覽會由大陸國家知識產權局、科技部、江蘇省政府聯合主辦，開放共計23400平方公尺的設計展覽，同時將舉辦第八屆太湖獎設計大賽及「設計之夜」頒獎典禮等活動。