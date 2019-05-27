親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

保護外觀設計 陸擬入海牙協定

2019-05-27 02:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家知識產權局局長申長雨25日表示，目前正在就中國大陸加入海牙協定與世界知識產權組織磋商。這將幫助中國大陸企業在外國更便捷地獲得外觀設計保護，讓「中國創意、中國設計、中國製造」更好走向世界。

申長雨是在第十五屆中國（無錫）國際設計博覽會開幕式上作上述表示的。

海牙協定全稱是「工業品外觀設計國際註冊海牙協定」，目前全球共有70個締約方，由世界知識產權組織負責管理。締約方申請人只需提交一份國際申請，便有可能獲得在所有締約方的工業品外觀設計專利保護，無需針對不同國家反覆提交。

世界知識產權組織副總幹事王彬穎在會上表示，中國大陸已成為世界最大的知識產權保護國家之一，也是最大的商標申請和外觀設計申請國家。中國大陸近年來知識產權保護力度很大、熱情很高。借助海牙協定等國際知識產權保護制度，中國大陸工業設計企業和設計師們將受益良多。

世界知識產權組織發布的報告顯示，全球製造的產品中，有1/3是無形資產，其中很大一部分是設計產品。伴隨知識產權制度的建立，中國大陸開啟外觀設計保護歷史。30多年來，中國大陸外觀設計年申請量已由1985年的600多件，增長到2018年的70.9萬件。

申長雨說，外觀設計是國際通行的知識產權保護領域，作為外觀設計申請大國，這些年中國積極開展這一領域的國際合作，實施一系列合作項目。

第十五屆中國（無錫）國際設計博覽會由大陸國家知識產權局、科技部、江蘇省政府聯合主辦，開放共計23400平方公尺的設計展覽，同時將舉辦第八屆太湖獎設計大賽及「設計之夜」頒獎典禮等活動。

2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

人行緊盯中小銀行流動性

2019-05-26 23:25

浦江創新論壇 啟動滬人工智能試驗區

2019-05-27 02:08

德陽四川航展 會展中心將亮相

2019-05-27 02:08

數博會登場 全球頂級企業都來了

2019-05-27 02:07

5G傳輸 遠程指導3台手術

2019-05-27 02:07

兩岸微流行／貿戰新武器 唱紅打美

2019-05-27 01:08

挺華為 深圳宣布境外人才個所稅逾15%部分政府補貼

2019-05-27 00:23

台幹西進 市場大門變窄

2019-05-26 23:34

FII拚在地化 陸籍幹部空降

2019-05-26 23:33

北京瞭望／新九評的經濟訊號…

2019-05-26 23:25

工信部：美加關稅 衝擊可控

2019-05-26 23:25

大陸．資金．對策／規劃境外公司遷冊重點

2019-05-26 23:25

台幹赴陸…貢獻>薪酬 才能生存

2019-05-26 23:14

FII專注智造 描繪帶工願景

2019-05-26 23:13

貿易摩擦讓人民幣承壓 中國稱做空必巨損

2019-05-26 15:41

他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

2019-05-26 10:00

彭博資訊專欄／三大理由 人行不該硬守匯價

2019-05-26 02:10

北上資金賣A股 規模創高

2019-05-26 01:00

銀保監會：做空人民幣代價大

2019-05-26 01:00

估損180億…13陸籍航空 向波音索賠

2019-05-26 00:51

A股入富 迎百億美元活水

2019-05-25 23:50

外資用錢投票 陸股強心針

2019-05-25 23:44

探路者董事長三次登聖母峰 公司股價卻跌到谷底

2019-05-25 21:46

信用產生風險 「明天系」包商銀行遭接管

2019-05-25 16:49

猥褻助理? 小米副總裁汪凌鳴遭拘 火速被炒

2019-05-25 16:47

陸股一周／陸股逢低布局 買點浮現

2019-05-25 13:25

貿戰效應？ 中芯將自紐交所退市

2019-05-25 12:18

中國汽車購置稅調整 類股踩油門

2019-05-25 12:16

中企估損失40億人民幣 群起向波音索賠

2019-05-25 12:15

全班47名學生45人被他打，家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

富時羅素納入1097支A股 估3000億資金淨流入

2019-05-25 09:28

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07
看更多

熱門文章

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

2019-05-26 10:00

貿易戰燒成媒體戰 央視、福斯兩女主播周四開戰

2019-05-26 10:05

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

六四學運將滿30年 這件事讓王丹崩潰了...

2019-05-26 09:27

來頭不小！應戰美國女主播 劉欣曾獲英語演講冠軍

2019-05-26 11:35

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58

文革再現？陸師遭學生舉報「損害國家聲譽」被貶圖書館

2019-05-26 10:28

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

挺華為 深圳宣布境外人才個所稅逾15%部分政府補貼

2019-05-27 00:23

全球首現 四川卧龍發現白化大貓熊

2019-05-26 09:54

貿易摩擦讓人民幣承壓 中國稱做空必巨損

2019-05-26 15:41

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

人民日報批美：以「有罪推定」搞科技霸權

2019-05-26 09:43

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

正面交鋒 中美防長下周新加坡會談

2019-05-26 09:50

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

中共地下黨之子出書 揭50年代兩岸諜戰史

2019-05-26 16:58

山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

美加徵關稅衝擊 中國工信部：影響總體可控

2019-05-26 12:02

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06

嚇到李克強！山東蘋果為何暴漲3倍？

2019-05-27 01:08

紀念六四30週年 香港支聯會按慣例遊行

2019-05-26 16:20

六四30週年中國加強網路審查 人工智慧扮要角

2019-05-26 20:24

陸企人物／姜森瀚堅持到發現自己心中的大陸

2019-05-26 12:48

白貓熊…黑色去了哪兒？

2019-05-27 01:08

FII拚在地化 陸籍幹部空降

2019-05-26 23:33

兩岸微流行／貿戰新武器 唱紅打美

2019-05-27 01:08

台幹西進 市場大門變窄

2019-05-26 23:34

數博會登場 全球頂級企業都來了

2019-05-27 02:07

人行緊盯中小銀行流動性

2019-05-26 23:25

保護外觀設計 陸擬入海牙協定

2019-05-27 02:08

5G傳輸 遠程指導3台手術

2019-05-27 02:07

台幹赴陸…貢獻>薪酬 才能生存

2019-05-26 23:14

德陽四川航展 會展中心將亮相

2019-05-27 02:08

工信部：美加關稅 衝擊可控

2019-05-26 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top