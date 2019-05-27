德陽四川航展 會展中心將亮相

2019-05-27 02:08 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



四川航展會展中心，也是今年航展的主展館，圖為主展館全部落成後的藍圖。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 2019年四川航展10月將在四川德陽登場，航展的各項基礎設施建設正在加快推進中；目前已編制完成航展總體方案及分項概念方案，商業運營、智慧票務、平行活動等運營工作已全面啟動。據悉，今年航展除了炫酷的飛行表演和一系列活動外，還有一大亮點，就是精心打造的航展會展中心，這也是今年航展的主展館。

該項目位於四川德陽高新區內，機場路與航空路交會處西側。專案包括會展中心、配套景觀、道路工程三部分，其中會展中心建築面積約22000平方公尺，包括臨時展廳、常設展廳、會議中心等。會展中心別具一格，完美結合了三星堆古青銅面具和飛機的造型，現代建築與古蜀文化相互交融。

目前，工程人員正在進行主體鋼架結構作業，已完成總工程量的40%，確保在8月31日前交付。

2019四川航展，由四川省德陽市人民政府、四川航空集團有限公司主辦，是四川省每兩年舉辦一次的綜合類航空航太專業化特色展覽會。

本屆航展將於10月初在中國民航飛行學院廣漢機場舉辦，動、靜態參展飛機將達150餘架。主要內容包括動態飛行表演、飛行器靜態展示、航空文化產品展、航空航太軍民融合展、航空航太科普展、專業論壇、航展文化推廣、三星堆之夜商務洽談活動、晚霞飛行音樂秀等。