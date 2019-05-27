親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

德陽四川航展 會展中心將亮相

2019-05-27 02:08聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

四川航展會展中心，也是今年航展的主展館，圖為主展館全部落成後的藍圖。 圖／本報四...
四川航展會展中心，也是今年航展的主展館，圖為主展館全部落成後的藍圖。 圖／本報四川德陽傳真
分享
2019年四川航展10月將在四川德陽登場，航展的各項基礎設施建設正在加快推進中；目前已編制完成航展總體方案及分項概念方案，商業運營、智慧票務、平行活動等運營工作已全面啟動。據悉，今年航展除了炫酷的飛行表演和一系列活動外，還有一大亮點，就是精心打造的航展會展中心，這也是今年航展的主展館。

該項目位於四川德陽高新區內，機場路與航空路交會處西側。專案包括會展中心、配套景觀、道路工程三部分，其中會展中心建築面積約22000平方公尺，包括臨時展廳、常設展廳、會議中心等。會展中心別具一格，完美結合了三星堆古青銅面具和飛機的造型，現代建築與古蜀文化相互交融。

目前，工程人員正在進行主體鋼架結構作業，已完成總工程量的40%，確保在8月31日前交付。

2019四川航展，由四川省德陽市人民政府、四川航空集團有限公司主辦，是四川省每兩年舉辦一次的綜合類航空航太專業化特色展覽會。

本屆航展將於10月初在中國民航飛行學院廣漢機場舉辦，動、靜態參展飛機將達150餘架。主要內容包括動態飛行表演、飛行器靜態展示、航空文化產品展、航空航太軍民融合展、航空航太科普展、專業論壇、航展文化推廣、三星堆之夜商務洽談活動、晚霞飛行音樂秀等。

機場建築
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

人行緊盯中小銀行流動性

2019-05-26 23:25

浦江創新論壇 啟動滬人工智能試驗區

2019-05-27 02:08

保護外觀設計 陸擬入海牙協定

2019-05-27 02:08

數博會登場 全球頂級企業都來了

2019-05-27 02:07

5G傳輸 遠程指導3台手術

2019-05-27 02:07

兩岸微流行／貿戰新武器 唱紅打美

2019-05-27 01:08

挺華為 深圳宣布境外人才個所稅逾15%部分政府補貼

2019-05-27 00:23

台幹西進 市場大門變窄

2019-05-26 23:34

FII拚在地化 陸籍幹部空降

2019-05-26 23:33

北京瞭望／新九評的經濟訊號…

2019-05-26 23:25

工信部：美加關稅 衝擊可控

2019-05-26 23:25

大陸．資金．對策／規劃境外公司遷冊重點

2019-05-26 23:25

台幹赴陸…貢獻>薪酬 才能生存

2019-05-26 23:14

FII專注智造 描繪帶工願景

2019-05-26 23:13

貿易摩擦讓人民幣承壓 中國稱做空必巨損

2019-05-26 15:41

他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

2019-05-26 10:00

彭博資訊專欄／三大理由 人行不該硬守匯價

2019-05-26 02:10

北上資金賣A股 規模創高

2019-05-26 01:00

銀保監會：做空人民幣代價大

2019-05-26 01:00

估損180億…13陸籍航空 向波音索賠

2019-05-26 00:51

A股入富 迎百億美元活水

2019-05-25 23:50

外資用錢投票 陸股強心針

2019-05-25 23:44

探路者董事長三次登聖母峰 公司股價卻跌到谷底

2019-05-25 21:46

信用產生風險 「明天系」包商銀行遭接管

2019-05-25 16:49

猥褻助理? 小米副總裁汪凌鳴遭拘 火速被炒

2019-05-25 16:47

陸股一周／陸股逢低布局 買點浮現

2019-05-25 13:25

貿戰效應？ 中芯將自紐交所退市

2019-05-25 12:18

中國汽車購置稅調整 類股踩油門

2019-05-25 12:16

中企估損失40億人民幣 群起向波音索賠

2019-05-25 12:15

全班47名學生45人被他打，家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

富時羅素納入1097支A股 估3000億資金淨流入

2019-05-25 09:28

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07
看更多

熱門文章

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

2019-05-26 10:00

貿易戰燒成媒體戰 央視、福斯兩女主播周四開戰

2019-05-26 10:05

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

六四學運將滿30年 這件事讓王丹崩潰了...

2019-05-26 09:27

來頭不小！應戰美國女主播 劉欣曾獲英語演講冠軍

2019-05-26 11:35

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58

文革再現？陸師遭學生舉報「損害國家聲譽」被貶圖書館

2019-05-26 10:28

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

挺華為 深圳宣布境外人才個所稅逾15%部分政府補貼

2019-05-27 00:23

全球首現 四川卧龍發現白化大貓熊

2019-05-26 09:54

貿易摩擦讓人民幣承壓 中國稱做空必巨損

2019-05-26 15:41

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

人民日報批美：以「有罪推定」搞科技霸權

2019-05-26 09:43

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

正面交鋒 中美防長下周新加坡會談

2019-05-26 09:50

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

中共地下黨之子出書 揭50年代兩岸諜戰史

2019-05-26 16:58

山東貨輪二氧化碳泄露 10死19人留院

2019-05-26 11:51

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

美加徵關稅衝擊 中國工信部：影響總體可控

2019-05-26 12:02

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06

嚇到李克強！山東蘋果為何暴漲3倍？

2019-05-27 01:08

紀念六四30週年 香港支聯會按慣例遊行

2019-05-26 16:20

六四30週年中國加強網路審查 人工智慧扮要角

2019-05-26 20:24

陸企人物／姜森瀚堅持到發現自己心中的大陸

2019-05-26 12:48

白貓熊…黑色去了哪兒？

2019-05-27 01:08

FII拚在地化 陸籍幹部空降

2019-05-26 23:33

兩岸微流行／貿戰新武器 唱紅打美

2019-05-27 01:08

台幹西進 市場大門變窄

2019-05-26 23:34

數博會登場 全球頂級企業都來了

2019-05-27 02:07

人行緊盯中小銀行流動性

2019-05-26 23:25

保護外觀設計 陸擬入海牙協定

2019-05-27 02:08

5G傳輸 遠程指導3台手術

2019-05-27 02:07

台幹赴陸…貢獻>薪酬 才能生存

2019-05-26 23:14

德陽四川航展 會展中心將亮相

2019-05-27 02:08

工信部：美加關稅 衝擊可控

2019-05-26 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top