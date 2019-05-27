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浦江創新論壇 啟動滬人工智能試驗區

2019-05-27 02:08聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「2019浦江創新論壇」全體大會25日在上海舉行，大陸科技部與上海市政府共同啟動上海國家新一代人工智能創新發展試驗區建設。據了解，這是中國大陸第二個國家新一代人工智能創新發展試驗區。

新華社報導，為探索人工智能高質量發展的新路徑、新機制，大陸科技部擬建設一批國家新一代人工智能創新發展試驗區，加快形成推進中國大陸人工智能發展的可複製、可推廣的發展模式。此前，北京國家新一代人工智能創新發展試驗區於今年2月正式成立。

大陸科技部希望通過上海試驗區的建設，示範帶動全大陸人工智能創新發展。上海試驗區將著力突破目前人工智能發展的痛點難點問題，到2023年形成中國大陸領先、世界先進的人工智能發展示範引領效應。

報導指出，上海國家新一代人工智能創新發展試驗區建設將重點布局四方面的任務：一是提升人工智能原始創新策源能力；二是開展人工智能創新應用和產業賦能試驗；三是建設開放聯動的良好創新生態圈；四是建立健全政策法規、倫理規範和治理體系。

「上海在人工智能的創新應用方面將聚焦三大領域，分別是衛生健康領域、智慧出行領域、智慧社區領域。」上海科學技術委員會副主任幹頻表示，「這三大人工智能應用場景一旦全面推開，將給大眾的日常生活帶來巨大改變，也將為中國人工智能的發展應用提供上海方案。」

根據規劃，到2023年，上海國家新一代人工智能創新發展試驗區將實現集「理論、技術、應用、人才和治理」為一體的目標，構築綜合性開放型戰略優勢，形成世界先進的示範引領效應。

根據大陸科技部新一代人工智能發展研究中心、中國科學技術發展戰略研究院聯合十餘家機構於24日發布的「中國新一代人工智能發展報告2019」，中國大陸正加快人工智能發展步伐，自2017年以來，中國大陸已有19個省（直轄市、自治區）發布了26項人工智能專項政策，並提出各自的發展定位與目標。

上海北京
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