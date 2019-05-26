彭博資訊專欄／三大理由 人行不該硬守匯價

2019-05-26 02:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原



■歐瑟士（John Authers）

當前國際匯市的焦點，就是人民幣對美元匯率是否會「貶破7」。

從2005年7月中國當局結束8.3釘住匯率開始，人民幣便穩定升值，於2008年終於「升破7」，之後一直未再「貶破7」。但現在情況可能生變。以往如果「貶破7」，國際間認為這是中國當局的一種「侵略」行為；但現在如果「破7」，卻可能被認為這代表市場對中國喪失信心，或中國經濟疲軟。

因此中國目前非常需要「保7」。能夠維持人民幣匯率穩定，將更有利於中國吸引長期外資流入，挹注未來的經濟成長。儘管美、中貿易戰升高，但目前還不到中國必須使人民幣大幅貶值或大舉拋售美國公債的時候，根本原因在於這將使中國經濟未蒙其利，反受其害；如果市場恐慌升高，並針對最糟的情況預做反應，可能使亞洲多國貨幣對美元普遍貶值。

但美國新一波的貿易攻勢，已對人民幣匯率造成下壓；市場更普遍認為新升高的貿易戰若全面展開，人民幣可能「貶破7」，原因有三。第一，貿易戰擴大，中國當局的優先要務是維持國內成長，這可能需要放鬆貨幣政策，如此將使人民幣更容易貶值。

第二，中國當局已較不擔憂人民幣貶值會引發熱錢外流，以及對企業財務的衝擊，因為主管機關對近年來的金融監理措施更有信心，相信能夠控管資金外流，而且企業的匯率避險已有改善，獲利能力也更強。

第三，過去一年來人民幣匯率的走勢與美國關稅措施的關聯性甚高。例如這次美國將2,000億美元中國產品的懲罰性關稅從10%提高到25%，便使人民幣面臨「保7」壓力；一些專家預測，如果川普再對3,000億美元中國產品加稅，即使稅率只有10%，「保7」也很難做到。

人民銀行的第一種作法，是藉由拋售美元「強力保7」，但投機客反而會利用人行的干預買進廉價美元，並消耗中國的外匯存底。第二種作法是「誘殺空頭」，先讓人民幣空頭拉高美元，並拉高人民幣融資利率，待時機成熟後再展開軋空。

人民銀行近年來通常都會在投資人猝不及防時出手，因此這回也會再度「誘殺空頭」；如果一昧「強力保7」，結果反而會造成人民幣大貶。（作者John Authers是彭博資訊資深金融市場專欄作者）