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猥褻助理? 小米副總裁汪凌鳴遭拘 火速被炒

2019-05-25 16:47世界日報 中國新聞組／北京25日電

繼京東集團劉強東性侵醜聞之後，小米集團副總裁、非洲地區負責人汪凌鳴涉嫌猥褻女下屬，遭警方行政拘留5日，並被小米集團開除。網傳，汪凌鳴被所涉猥褻是「摸了自己的女助理」。

鳳凰網與南方都市報報導，小米集團人力資源部23日晚間發送處罰通知郵件，通報小米集團副總裁、非洲地區負責人汪凌鳴，因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第44條規定，被公安機關予以行政拘留五日處罰。小米集團國際部管理層經過討論決定，對汪凌鳴予以辭退。

《中華人民共和國治安管理處罰法》第44條規定：猥褻他人的，或者在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處5日以上10日以下拘留；猥褻智力殘疾人、精神病人、不滿14周歲的人或者有其他嚴重情節的，處10日以上15日以下拘留。

鳳凰網報導，小米官網資料顯示，汪凌鳴2017年上半年入職小米，曾擔任話機世界集團首屆董事、天語手機副總裁等職務，有供應鏈、營銷、零售等領域的管理經驗。今年1月才剛被任命為小米非洲業務負責人。據了解，汪凌鳴為小米少有的空降高管，2017年被雷軍挖到小米，曾被雷軍寄予「四個季度重回中國第一」厚望。

南方都市報報導，一份小米集團內人力資源部下發的處罰通知郵件在網上流傳，根據上述郵件，小米集團「國際部員工汪凌鳴因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第44條規定，被公安機關予以行政拘留五日處罰。公司對這類違法行為堅持零容忍態度，國際部管理層經討論決定，對汪凌鳴予以辭退」。

小米方面確認郵件屬實。目前小米尚未決定由誰接任非洲地區負負責人職位。警方也證實，違法行為人汪某某（男，44歲）涉嫌猥褻，於5月14日被北京海淀警方處以拘留5日的處罰。

(中國新聞組整理 圖取材自動點科技)美編:黃琬玲製表
(中國新聞組整理 圖取材自動點科技)美編:黃琬玲製表
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猥褻非洲公安
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