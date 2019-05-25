信用產生風險 「明天系」包商銀行遭接管

2019-05-25 16:49 世界日報 中國新聞組／北京25日電



包商銀行遭銀保監會接管一年（取材自官網）。 分享 facebook 「明天系」實際控制人肖建華被指是中共權貴「白手套」，他在兩年前被帶走調查後，旗下金融機構包商銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，銀保監會決定24日起對包商銀行接管，接管期限為一年，至2020年5月23日止。是中國20年來第一家被宣布監管接管的商業銀行。

路透報導，中國人民銀行（人行）和銀保監會24日發布公告，自接管開始之日起，接管組全面行使包商銀行的經營管理權，並委託中國建設銀行託管包商銀行業務。

公告稱，銀保監會對包商銀行接管後，人民銀行、銀保監會和存款保險基金對個人儲蓄存款本息全額保障，個人存取自由，沒有任何變化。接管後，包商銀行個人理財各項業務不受影響，原有合同繼續執行，無需重簽。

包商銀行銀行卡照常使用，具有銀聯標識的銀行卡可繼續在各家銀行通存通兌，網上銀行業務照常運營，不受影響。接管後，包商銀行正常經營，個人存、貸、匯等各項業務照常辦理，個人無需配合做任何工作。

綜合媒體報導，包商銀行近年風波不斷，曾陷入「內鬼」風波，蒙受人民幣2億元損失。包商銀行自2017年開始的淨利潤等重要指標持續下滑，2017年9月末，資本充足率為9.52%，逼近監管紅線。核心一級資本充足率為7.38%。

包商銀行1998年底成立，前身是包頭市商業銀行，2017年9月經中國銀監會批准更名為包商銀行。目前在內蒙古自治區內有14家分行，另外，在北京、成都、寧波、深圳等城市各有一家分行，共有18家分行。

包商銀行至今仍未公布2017年年報及2018年各季財務報告，理由則是包商銀行「擬引入戰略投資者，主要股東股權可能發生變動」。不過，當時已傳出包商銀行正接受檢查，部分個人業務被暫停的消息。

界面新聞引述內部人士稱，接管包商銀行可參考吳小暉的安邦保險一案。2018年2月，安邦董事長及總經理吳小暉因涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴。由於安邦存在違反法律法規的經營行為，中保監在同年2月23日起對安邦實施接管，期限一年。