親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

一上任就碰難題！ 他成為北一女74年來首位男校長

不滿韓國瑜將到台北造勢 黃捷：全然落跑市長的表現

信用產生風險 「明天系」包商銀行遭接管

2019-05-25 16:49世界日報 中國新聞組／北京25日電

包商銀行遭銀保監會接管一年（取材自官網）。
包商銀行遭銀保監會接管一年（取材自官網）。
分享
「明天系」實際控制人肖建華被指是中共權貴「白手套」，他在兩年前被帶走調查後，旗下金融機構包商銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，銀保監會決定24日起對包商銀行接管，接管期限為一年，至2020年5月23日止。是中國20年來第一家被宣布監管接管的商業銀行。

路透報導，中國人民銀行（人行）和銀保監會24日發布公告，自接管開始之日起，接管組全面行使包商銀行的經營管理權，並委託中國建設銀行託管包商銀行業務。

公告稱，銀保監會對包商銀行接管後，人民銀行、銀保監會和存款保險基金對個人儲蓄存款本息全額保障，個人存取自由，沒有任何變化。接管後，包商銀行個人理財各項業務不受影響，原有合同繼續執行，無需重簽。

包商銀行銀行卡照常使用，具有銀聯標識的銀行卡可繼續在各家銀行通存通兌，網上銀行業務照常運營，不受影響。接管後，包商銀行正常經營，個人存、貸、匯等各項業務照常辦理，個人無需配合做任何工作。

綜合媒體報導，包商銀行近年風波不斷，曾陷入「內鬼」風波，蒙受人民幣2億元損失。包商銀行自2017年開始的淨利潤等重要指標持續下滑，2017年9月末，資本充足率為9.52%，逼近監管紅線。核心一級資本充足率為7.38%。

包商銀行1998年底成立，前身是包頭市商業銀行，2017年9月經中國銀監會批准更名為包商銀行。目前在內蒙古自治區內有14家分行，另外，在北京、成都、寧波、深圳等城市各有一家分行，共有18家分行。

包商銀行至今仍未公布2017年年報及2018年各季財務報告，理由則是包商銀行「擬引入戰略投資者，主要股東股權可能發生變動」。不過，當時已傳出包商銀行正接受檢查，部分個人業務被暫停的消息。

界面新聞引述內部人士稱，接管包商銀行可參考吳小暉的安邦保險一案。2018年2月，安邦董事長及總經理吳小暉因涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴。由於安邦存在違反法律法規的經營行為，中保監在同年2月23日起對安邦實施接管，期限一年。

中國人民銀行北京保險
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

猥褻助理? 小米副總裁汪凌鳴遭拘 火速被炒

2019-05-25 16:47

陸股一周／陸股逢低布局 買點浮現

2019-05-25 13:25

貿戰效應？ 中芯將自紐交所退市

2019-05-25 12:18

中國汽車購置稅調整 類股踩油門

2019-05-25 12:16

中企估損失40億人民幣 群起向波音索賠

2019-05-25 12:15

全班47名學生45人被他打，家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

富時羅素納入1097支A股 估3000億資金淨流入

2019-05-25 09:28

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27

G20前中美貿易談判若失敗 美林：人幣恐貶至7.13

2019-05-24 13:55

社科院：中國房價今年估漲7.6%

2019-05-24 11:48

人行：中國不允許發生貨幣危機

2019-05-24 11:48

台泥循環經濟旗艦工程動工 用1300℃終結廢棄物

2019-05-24 11:48

替代Android系統 「華為鴻蒙」已註冊商標

2019-05-24 11:13

陸磁浮列車速度大突破！樹大招風…恐變第2個華為？

2019-05-24 10:00

大陸車市陷寒冬 為何豐田和本田沒有被擊倒？

2019-05-24 09:10

藍皮書預測 大陸房價今年漲7.6%

2019-05-24 04:00

增值稅減稅近兩月 北京口岸逾9千家企業受益

2019-05-24 04:00

大陸首季太陽能產品 出口增7成

2019-05-24 03:59

漁博會 首辦閩台休閒漁業會議

2019-05-24 03:59

大陸14家化工園區 產值超千億

2019-05-24 03:59

廣東化妝品 產量占全國一半

2019-05-24 03:58

首季GDP 粵、蘇、魯全破2兆元

2019-05-24 03:58

新能源車銷東盟 廣西多處闢產地

2019-05-24 03:58

自貿區獲肯定 推動更大力開放

2019-05-24 03:57

聯想董座談貿易戰...將調整供應策略

2019-05-24 02:55

聯想報喜 去年度賺188億

2019-05-24 02:55

陸衛星導航產業 去年規模攀升

2019-05-24 01:05

人行穩價 人民幣力守6.9

2019-05-24 00:53

人行信心喊話：不允許市場出事

2019-05-24 00:13

中國大陸已有11家航空公司 向波音提出索賠

2019-05-23 22:54
看更多

熱門文章

「汽車加水就能走」陸網友罵爆 有這技術還打啥貿易戰？

2019-05-25 10:00

杜月笙神預言這段姻緣！ 百年故居…門眉透玄機

2019-05-25 09:00

癡漢出沒...車廂地板「白色液體」 女子小腿也沾到

2019-05-24 20:04

六四30周年台北特展 陸客淚流：我們那裡不能說這事

2019-05-25 00:22

孟宏偉失蹤之謎 國際刑警主席任內已在謀出路

2019-05-24 19:00

中國鐵建曝光重工地下裝備製造基地 「國產盾構機」亮相

2019-05-25 12:43

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

全班47名學生45人被他打 家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

陸航空公司向波音索賠 預估損失已逾180億

2019-05-24 17:43

獲德國政治庇護 黃台仰：不再主張港獨

2019-05-24 17:42

3人盜墓猛挖近2小時 千年古董賣不掉慘淪菸灰缸

2019-05-25 11:47

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

飯店馬桶詭異小洞？ 女學生洗澡疑遭老闆全程直播

2019-05-25 14:07

中國農業部： 非洲豬瘟候選疫苗找到了

2019-05-25 12:10

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

茅台貪腐擴大 再逮茅台電商董事長聶永

2019-05-25 10:02

德國庇護黃台仰李東昇 林鄭月娥：強烈反對

2019-05-25 13:27

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38

北京新機場線一期工程 9月試運營

2019-05-25 00:22

非洲豬瘟疫苗研發突破 陸加快臨床實驗

2019-05-25 00:22

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

中共播70部愛國影片 反美烏雲籠罩美國大使館

2019-05-24 18:58

郭樹清轟美從中國獲益 是從一頭牛剝下多張皮

2019-05-25 16:18

目睹「六四」屠殺 吳仁華30年記錄血腥歷史

2019-05-25 14:02

香江風情／香港青年 升學口味大變

2019-05-25 00:22

網揭復旦女大生為李彥宏獻歌 批一流大學沒有靈魂

2019-05-25 15:37

富時羅素納入1097支A股 估3000億資金淨流入

2019-05-25 09:28

貿戰效應？ 中芯將自紐交所退市

2019-05-25 12:18

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

黃台仰、李東昇獲庇護／德：憂港反對派空間收窄 中：勿干涉

2019-05-24 17:45

六四史料重現 坦克下倖存者盼台灣守護華人民主

2019-05-24 18:56

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

美跨黨派議員致信林鄭月娥 要求停修逃犯條例

2019-05-25 11:14

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42

「鳥中大熊貓」 震旦鴉雀現身江蘇

2019-05-25 12:09

澳門威尼斯人賭場 被搶310萬元籌碼

2019-05-25 12:54

變態男港鐵自瀆 「白液」濺女子小腿

2019-05-25 12:55

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07

少年淪「販毒騾子」 吞下60顆海洛因球

2019-05-25 12:08

《復仇者4》中國熱賣卻下檔…爆出「護航說」

2019-05-25 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top