中企估損失40億人民幣 群起向波音索賠

2019-05-25 12:15 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



中國所有停飛737max飛機的航空公司已全部向波音公司提出索賠，中國航空運輸協會24日發表聲明，表示積極支持和協助會員企業向波音公司索賠，估計損失金額達人民幣40億元（約5億8146萬美元）。

第一財經日報報導，中國目前共有96架737 MAX飛機停飛，其中國航15架，東上航14架，南航24架，海航11架、廈航10架、深航5架、山航7架、祥鵬航空3架、奧凱航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

目前所有停飛737max飛機的中國航空公司，均已向波音公司提出索賠。

中國航空運輸協會24日發表聲明，表示積極支持和協助會員企業向波音公司索賠。

中航協透露，按照中國航空公司飛機引進計畫，預計2019年中國航空公司還將引進該機型130餘架，該機型停飛和延遲交付對中國航空公司機隊運力、生產運行、航班保障和經濟效益等方面，均造成重大損失，目前恢復執行時間尚不可知。

根據估算，如B737MAX8飛機停飛至6月底，預計中國航空公司已交付和待交付飛機共損失人民幣40億元左右，隨著時間推移，相關損失還將進一步擴大。

中航協在聲明中表示，中國航空運輸企業是B737MAX8飛機的最大用戶，此次事件導致的損失也最大，希望波音公司能夠高度重視會員企業提出的索賠要求，予以合理合法地解決。