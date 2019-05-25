全班47名學生45人被他打，家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸深圳小學傳出校園暴力，打人的校園小霸王被家長控訴，從一年級開始全班47名同學，除了他自己，至少45名學生都以各種理由挨過他的拳頭，家長因此集體聯名請求校方將他退學。

深圳電視台曝光，這名校園小霸王從小學一年級就有打人的行為，不論男女，在沒有任何衝突的情況下突然襲擊，無緣無故對同學吐口水更是常有的事。

受訪的同學表示，全班同班幾乎都被他打過；連剛轉學到班上的同學也表示，因為座位被編排在該同學的後方，所以也沒能逃得過，更表示坐到他後面的人全遭殃。

如果同學們反抗，甚至將情況告訴老師，後果就更加不堪。家長楊女士表示，兒子曾因此臉上、身體都佈滿抓傷，更嚴重的是該打人的同學還會用武器，他的兒子就曾經被用圓珠筆戳額頭，更戳出一個洞來。還有女同學的左眼更被打至出血。

令人意外的是連老師也拿他完全沒有辦法。有家長表示，上課的時候他想離座就離座，想搗亂就搗亂，還會跑到黑板前把老師寫的擦光，連老師也控制不了。

令人難以接受的是，這名打人的學生家長明知狀況，卻溺愛表示兒子很老實，小孩沒有不打來打去玩鬧的，不願解決。