親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

首場造勢晚會！韓國瑜將參加6/1「決戰2020贏回台灣」凱道聚會

全班47名學生45人被他打，家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸深圳小學傳出校園暴力，打人的校園小霸王被家長控訴，從一年級開始全班47名同學，除了他自己，至少45名學生都以各種理由挨過他的拳頭，家長因此集體聯名請求校方將他退學。

深圳電視台曝光，這名校園小霸王從小學一年級就有打人的行為，不論男女，在沒有任何衝突的情況下突然襲擊，無緣無故對同學吐口水更是常有的事。

受訪的同學表示，全班同班幾乎都被他打過；連剛轉學到班上的同學也表示，因為座位被編排在該同學的後方，所以也沒能逃得過，更表示坐到他後面的人全遭殃。

如果同學們反抗，甚至將情況告訴老師，後果就更加不堪。家長楊女士表示，兒子曾因此臉上、身體都佈滿抓傷，更嚴重的是該打人的同學還會用武器，他的兒子就曾經被用圓珠筆戳額頭，更戳出一個洞來。還有女同學的左眼更被打至出血。

令人意外的是連老師也拿他完全沒有辦法。有家長表示，上課的時候他想離座就離座，想搗亂就搗亂，還會跑到黑板前把老師寫的擦光，連老師也控制不了。

令人難以接受的是，這名打人的學生家長明知狀況，卻溺愛表示兒子很老實，小孩沒有不打來打去玩鬧的，不願解決。

家長因此集體聯名請求校方勸退這名打人學生。但學校表示愛莫能助，校方表示，因為學校是義務教育，沒有任何權利退學，目前只能積極的尋找相對應的對策。

打人的校園小霸王被家長控訴，還會用武器，他的兒子就曾經被用圓珠筆戳額頭，更戳出一...
打人的校園小霸王被家長控訴，還會用武器，他的兒子就曾經被用圓珠筆戳額頭，更戳出一個洞。取自鳳凰網
分享
打人的校園小霸王被家長控訴，從一年級開始全班47名同學，除了他自己，至少45名學...
打人的校園小霸王被家長控訴，從一年級開始全班47名同學，除了他自己，至少45名學生都以各種理由挨過他的拳頭。取自鳳凰網
分享
打人的校園小霸王被家長控訴，從一年級開始全班47名同學，除了他自己，至少45名學...
打人的校園小霸王被家長控訴，從一年級開始全班47名同學，除了他自己，至少45名學生都以各種理由挨過他的拳頭。取自鳳凰網
分享

深圳
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

富時羅素納入1097支A股 估3000億資金淨流入

2019-05-25 09:28

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27

G20前中美貿易談判若失敗 美林：人幣恐貶至7.13

2019-05-24 13:55

社科院：中國房價今年估漲7.6%

2019-05-24 11:48

人行：中國不允許發生貨幣危機

2019-05-24 11:48

台泥循環經濟旗艦工程動工 用1300℃終結廢棄物

2019-05-24 11:48

替代Android系統 「華為鴻蒙」已註冊商標

2019-05-24 11:13

陸磁浮列車速度大突破！樹大招風…恐變第2個華為？

2019-05-24 10:00

大陸車市陷寒冬 為何豐田和本田沒有被擊倒？

2019-05-24 09:10

藍皮書預測 大陸房價今年漲7.6%

2019-05-24 04:00

增值稅減稅近兩月 北京口岸逾9千家企業受益

2019-05-24 04:00

大陸首季太陽能產品 出口增7成

2019-05-24 03:59

漁博會 首辦閩台休閒漁業會議

2019-05-24 03:59

大陸14家化工園區 產值超千億

2019-05-24 03:59

廣東化妝品 產量占全國一半

2019-05-24 03:58

首季GDP 粵、蘇、魯全破2兆元

2019-05-24 03:58

新能源車銷東盟 廣西多處闢產地

2019-05-24 03:58

自貿區獲肯定 推動更大力開放

2019-05-24 03:57

聯想董座談貿易戰...將調整供應策略

2019-05-24 02:55

聯想報喜 去年度賺188億

2019-05-24 02:55

陸衛星導航產業 去年規模攀升

2019-05-24 01:05

人行穩價 人民幣力守6.9

2019-05-24 00:53

人行信心喊話：不允許市場出事

2019-05-24 00:13

中國大陸已有11家航空公司 向波音提出索賠

2019-05-23 22:54

大疆繼無人機後 進入運動相機市場

2019-05-23 22:49

大陸央行五天兩度信心喊話 不會允許人民幣「出事」

2019-05-23 18:02

人行喊話：人民幣匯率沒有、也不允許出事

2019-05-23 17:25

海康威視、浙江大華…5中企恐被美列黑名單

2019-05-23 16:10

稀土戰難避免 習籲加大投入稀土科研

2019-05-23 16:09

華為回應：與松下集團所有業務合作持續正常

2019-05-23 15:01
看更多

熱門文章

「汽車加水就能走」陸網友罵爆 有這技術還打啥貿易戰？

2019-05-25 10:00

非洲豬瘟全淪陷後 大陸公布：找出了候選疫苗

2019-05-24 12:38

杜月笙神預言這段姻緣！ 百年故居…門眉透玄機

2019-05-25 09:00

恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27

癡漢出沒...車廂地板「白色液體」 女子小腿也沾到

2019-05-24 20:04

時速600公里 中國高速磁浮車亮相 北京→上海只需3.5個小時

2019-05-24 12:40

孟宏偉失蹤之謎 國際刑警主席任內已在謀出路

2019-05-24 19:00

六四30周年台北特展 陸客淚流：我們那裡不能說這事

2019-05-25 00:22

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

陸航空公司向波音索賠 預估損失已逾180億

2019-05-24 17:43

中共外交部促德國停止干涉香港事務

2019-05-24 12:00

G20前中美貿易談判若失敗 美林：人幣恐貶至7.13

2019-05-24 13:55

獲德國政治庇護 黃台仰：不再主張港獨

2019-05-24 17:42

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

以為尿得出來？國中生意想天開 把29粒鐵珠塞進尿道

2019-05-24 14:59

淘寶退貨秀 蹭穿族不花錢、互幫退貨族還能發財

2019-05-24 11:59

江蘇女護士陷「套路貸」 毒殺3歲兒再自殺

2019-05-24 13:56

全班47名學生45人被他打 家長聯名要校園小霸王退學

2019-05-25 10:31

未入軌道 中國遙感33號衛星發射失敗

2019-05-24 12:41

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38

茅台貪腐擴大 再逮茅台電商董事長聶永

2019-05-25 10:02

逃犯條例修訂 港評論員：林鄭月娥配合北京已是不歸路

2019-05-24 16:00

北京新機場線一期工程 9月試運營

2019-05-25 00:22

中共播70部愛國影片 反美烏雲籠罩美國大使館

2019-05-24 18:58

貧農當上棉王 山東首富病逝

2019-05-24 13:55

涉嫌違反治安管理處罰法 小米副總裁汪淩鳴丟飯碗

2019-05-24 12:40

熱熱熱！北京南苑機場停機坪 高溫50℃

2019-05-24 12:43

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

非洲豬瘟疫苗研發突破 陸加快臨床實驗

2019-05-25 00:22

香江風情／香港青年 升學口味大變

2019-05-25 00:22

黃台仰、李東昇獲庇護／德：憂港反對派空間收窄 中：勿干涉

2019-05-24 17:45

富時羅素納入1097支A股 估3000億資金淨流入

2019-05-25 09:28

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

六四史料重現 坦克下倖存者盼台灣守護華人民主

2019-05-24 18:56

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

網紅紅薯大姐、精神姐表演太低俗 遭警方拘留15天

2019-05-24 11:59

犯案前規畫7個月…滬隨機殺童案 兇手遭判死

2019-05-24 13:55

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top