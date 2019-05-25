茅台貪腐擴大 再逮茅台電商董事長聶永

2019-05-25 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸「炒茅台，賺錢還比買房快」，曾經市值破人民幣兆元級的貴州茅台，在掌舵40年的前茅台集團董事長袁仁國22日被查出貪腐「雙開」，不到3天，茅台電商公司前董事長聶永24日深夜也被逮捕，這是茅台集團第二位因涉嫌受賄被捕的集團相關的公司負責人。

貴州銅仁市萬山區人民檢察院昨晚以涉嫌受賄罪逮捕聶永，因大搞家族式腐敗的茅台貪腐案正進一步擴大追查。21世紀經濟報導，司法調查重點將著重茅台集團銷售層面，尤其是上市公司貴州茅台旗下的銷售子公司，將列為重點調查。

外界關注的是，受賄被逮捕的聶永事茅台電商董事長，按照茅台銷售機制，經銷商必須按廠家要求將30%的茅台酒合同量上茅台雲商。但在聶永被逮捕後，線上平台銷售業務全面停擺。

貴州茅台集團電子商務公司成立於2014年6月，註冊資本人民幣1億元，為茅台集團唯一的官方線上營運商，主營B2B、B2C及O2O等銷售茅台集團旗下酒類產品。

茅台電商也是茅台集團整合集團內部資源和線下實體成立的控股子公司，旗下除茅台商城和茅台微商城外，還運營了包括天貓、工行融e購等十幾家協力廠商平台的官方旗艦店。