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富時羅素納入1097支A股 估3000億資金淨流入

2019-05-25 09:28聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

全球第二大指數富時羅素（FTSE Russell）今晨將A股納入指數名單。名單顯示，共有1097支A股入選，納入後，到2020年3月評估將為A股帶來100億美元增量資金，約合新台幣3000億元增量資金。

每日經濟新聞報導，富時羅素25日淩晨公佈了全球股票指數系列2019年6月的季度變動，其中包括了納入其全球股票指數系列的A股名單，這次變動將於2019年6月21日收盤後正式生效。

名單顯示，共有1097支A股入選，其中包括292支大盤股、422支中盤股、376支小盤股以及7支微盤股。

今日宣佈納入的A股股票，較去年9月公佈的潛在名單減少近160只。對於指數的編制，富時羅素亞太區董事總經理白美蘭表示，編制的方法沒有變，但選擇剔除個股有幾種原因：個股的流動性不符合要求，個股的停牌時間太長，個股的外資可投資比例餘額不足，個股已從滬港通深港通中移除等。

富時全球股票指數體系（FTSE Global Equity Index Series，簡稱GEIS）是富時羅素指數公司的旗艦指數體系。截至2018年3月，該指數體系涵蓋了47個不同國家的約1.6萬檔股票。

澎湃新聞報導，A股入富將分三步走：2019年6月納入其中20%，2019年9月納入40%，2020年3月納入40%。涵蓋大、中、小股票。從納入比重來看，官網顯示納入的第一階段完成後，預計A股在富時新興市場指數中的權重約為 5.5%。

白美蘭此前接受中國證券報採訪時表示，三步完成之後，預計將為A股帶來100億美元的增量資金。

富時羅素（FTSE Russell）今晨將A股納入指數名單。名單顯示，共有109...
富時羅素（FTSE Russell）今晨將A股納入指數名單。名單顯示，共有1097支A股入選。取自第一財經
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