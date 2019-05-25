親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42經濟日報 記者戴瑞芬／昆山報導

昆山六豐機械廠房外觀。 記者戴瑞芬╱攝影
昆山六豐機械廠房外觀。 記者戴瑞芬╱攝影
分享
昆山市台協會長宗緒惠2001年到昆山，自己 是在昆山定居近20年的新昆山人。一路走來，他看到昆山從追求經濟高速發展和衝高經濟總量，到轉型創新、推進高品質發展的歷程，追求從最「快」到最「好」的蛻變。

宗緒惠掌舵的六豐機械工業，是大陸汽車輪胎鋁圈的主要供應商，在大陸內銷市占率已達15-20%，總銷量幾乎是台灣的20倍。

六豐機械工業主要產品為鋁合金車輪及鋁合金零件。面對大陸環保意識抬頭、限汙令升級的要求，宗緒惠說，企業一直在自我挑戰新能源汽車排放的要求，主要作法就是輕量化。「新能源汽車越來越強調輕量，排放量才能越來越少，減輕對能源的使用依賴。」

他說，六豐機械目前研發新的技術、產品，以輕合金為核心，「傳統用的汽車鋼圈很重，但現在陸續被輕合金的複合材料取代了，比如用鋁取代鐵，重量只有三分之一，重量減輕了，排放變少，但續航力變長了。」

他舉例，用手抱小孩上樓輕而易舉，不過若把小孩換成等重的沙袋綁在腿上，要上樓就舉步維艱，寸步難行。以此類推，輕合金對汽車是環保材料，汽車懸吊系統彈簧下掛的零件，如果能減少一公斤，彈簧上的汽車載重就可以多承重，提高運量。

宗緒惠說，大陸經濟、技術不斷進步，台灣還有沒有機會？當然有。他認為，昆山產業轉型升級，對環保包括限汙、減排、低碳等要求越來越嚴，「台商為何不把這個當做是挑戰？」

他認為，環保科技會是台商搶灘大陸新能源市場的新商機。對於臭水溝治汙、環境治理、生態保育、減排限汙，台灣是過來人，把這些寶貴經驗，拿到大陸換錢，為何不做呢？台灣有很多優秀的環保科技，搭上大陸惠台的同等待遇，把台灣經驗引進大陸，對兩岸都好。

台商
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27

G20前中美貿易談判若失敗 美林：人幣恐貶至7.13

2019-05-24 13:55

社科院：中國房價今年估漲7.6%

2019-05-24 11:48

人行：中國不允許發生貨幣危機

2019-05-24 11:48

台泥循環經濟旗艦工程動工 用1300℃終結廢棄物

2019-05-24 11:48

替代Android系統 「華為鴻蒙」已註冊商標

2019-05-24 11:13

陸磁浮列車速度大突破！樹大招風…恐變第2個華為？

2019-05-24 10:00

大陸車市陷寒冬 為何豐田和本田沒有被擊倒？

2019-05-24 09:10

藍皮書預測 大陸房價今年漲7.6%

2019-05-24 04:00

增值稅減稅近兩月 北京口岸逾9千家企業受益

2019-05-24 04:00

大陸首季太陽能產品 出口增7成

2019-05-24 03:59

漁博會 首辦閩台休閒漁業會議

2019-05-24 03:59

大陸14家化工園區 產值超千億

2019-05-24 03:59

廣東化妝品 產量占全國一半

2019-05-24 03:58

首季GDP 粵、蘇、魯全破2兆元

2019-05-24 03:58

新能源車銷東盟 廣西多處闢產地

2019-05-24 03:58

自貿區獲肯定 推動更大力開放

2019-05-24 03:57

徐州美食文化節／食材選擇...學問大

2019-05-24 02:56

聯想董座談貿易戰...將調整供應策略

2019-05-24 02:55

聯想報喜 去年度賺188億

2019-05-24 02:55

陸衛星導航產業 去年規模攀升

2019-05-24 01:05

社科院：陸房價今年看漲7.6%

2019-05-24 01:05

人行穩價 人民幣力守6.9

2019-05-24 00:53

人行信心喊話：不允許市場出事

2019-05-24 00:13

中國大陸已有11家航空公司 向波音提出索賠

2019-05-23 22:54

大疆繼無人機後 進入運動相機市場

2019-05-23 22:49

大陸央行五天兩度信心喊話 不會允許人民幣「出事」

2019-05-23 18:02

人行喊話：人民幣匯率沒有、也不允許出事

2019-05-23 17:25

海康威視、浙江大華…5中企恐被美列黑名單

2019-05-23 16:10

稀土戰難避免 習籲加大投入稀土科研

2019-05-23 16:09

華為回應：與松下集團所有業務合作持續正常

2019-05-23 15:01
看更多

熱門文章

替代Android系統 「華為鴻蒙」已註冊商標

2019-05-24 11:13

陸磁浮列車速度大突破！樹大招風…恐變第2個華為？

2019-05-24 10:00

非洲豬瘟全淪陷後 大陸公布：找出了候選疫苗

2019-05-24 12:38

大陸車市陷寒冬 為何豐田和本田沒有被擊倒？

2019-05-24 09:10

5G、ÁI領先全球？陸學者：必須認清差距

2019-05-24 09:46

恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27

癡漢出沒...車廂地板「白色液體」 女子小腿也沾到

2019-05-24 20:04

時速600公里 中國高速磁浮車亮相 北京→上海只需3.5個小時

2019-05-24 12:40

孟宏偉失蹤之謎 國際刑警主席任內已在謀出路

2019-05-24 19:00

港獨人士首獲歐洲難民庇護 恐非最後一例

2019-05-24 03:44

G20前中美貿易談判若失敗 美林：人幣恐貶至7.13

2019-05-24 13:55

陸航空公司向波音索賠 預估損失已逾180億

2019-05-24 17:43

中共外交部促德國停止干涉香港事務

2019-05-24 12:00

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

男子百米衝刺阻止失控大貨車 被網友讚為飛車俠

2019-05-24 09:50

獲德國政治庇護 黃台仰：不再主張港獨

2019-05-24 17:42

以為尿得出來？國中生意想天開 把29粒鐵珠塞進尿道

2019-05-24 14:59

台泥循環經濟旗艦工程動工 用1300℃終結廢棄物

2019-05-24 11:48

淘寶退貨秀 蹭穿族不花錢、互幫退貨族還能發財

2019-05-24 11:59

江蘇女護士陷「套路貸」 毒殺3歲兒再自殺

2019-05-24 13:56

長三角7城軌道交通 即日起一碼通行

2019-05-24 04:01

未入軌道 中國遙感33號衛星發射失敗

2019-05-24 12:41

大陸首季太陽能產品 出口增7成

2019-05-24 03:59

長三角簽十大協議 加速一體化

2019-05-24 04:02

逃犯條例修訂 港評論員：林鄭月娥配合北京已是不歸路

2019-05-24 16:00

涉嫌違反治安管理處罰法 小米副總裁汪淩鳴丟飯碗

2019-05-24 12:40

貧農當上棉王 山東首富病逝

2019-05-24 13:55

熱熱熱！北京南苑機場停機坪 高溫50℃

2019-05-24 12:43

聯想董座談貿易戰...將調整供應策略

2019-05-24 02:55

中共播70部愛國影片 反美烏雲籠罩美國大使館

2019-05-24 18:58

人行：中國不允許發生貨幣危機

2019-05-24 11:48

藍皮書預測 大陸房價今年漲7.6%

2019-05-24 04:00

聯想報喜 去年度賺188億

2019-05-24 02:55

長三角鐵路運輸 將破千萬人次

2019-05-24 04:01

大陸14家化工園區 產值超千億

2019-05-24 03:59

黃台仰、李東昇獲庇護／德：憂港反對派空間收窄 中：勿干涉

2019-05-24 17:45

網紅紅薯大姐、精神姐表演太低俗 遭警方拘留15天

2019-05-24 11:59

六四史料重現 坦克下倖存者盼台灣守護華人民主

2019-05-24 18:56

社科院：中國房價今年估漲7.6%

2019-05-24 11:48

首季GDP 粵、蘇、魯全破2兆元

2019-05-24 03:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top