宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／昆山報導



昆山六豐機械廠房外觀。 記者戴瑞芬╱攝影 分享 facebook 昆山市台協會長宗緒惠2001年到昆山，自己 是在昆山定居近20年的新昆山人。一路走來，他看到昆山從追求經濟高速發展和衝高經濟總量，到轉型創新、推進高品質發展的歷程，追求從最「快」到最「好」的蛻變。

宗緒惠掌舵的六豐機械工業，是大陸汽車輪胎鋁圈的主要供應商，在大陸內銷市占率已達15-20%，總銷量幾乎是台灣的20倍。

六豐機械工業主要產品為鋁合金車輪及鋁合金零件。面對大陸環保意識抬頭、限汙令升級的要求，宗緒惠說，企業一直在自我挑戰新能源汽車排放的要求，主要作法就是輕量化。「新能源汽車越來越強調輕量，排放量才能越來越少，減輕對能源的使用依賴。」

他說，六豐機械目前研發新的技術、產品，以輕合金為核心，「傳統用的汽車鋼圈很重，但現在陸續被輕合金的複合材料取代了，比如用鋁取代鐵，重量只有三分之一，重量減輕了，排放變少，但續航力變長了。」

他舉例，用手抱小孩上樓輕而易舉，不過若把小孩換成等重的沙袋綁在腿上，要上樓就舉步維艱，寸步難行。以此類推，輕合金對汽車是環保材料，汽車懸吊系統彈簧下掛的零件，如果能減少一公斤，彈簧上的汽車載重就可以多承重，提高運量。

宗緒惠說，大陸經濟、技術不斷進步，台灣還有沒有機會？當然有。他認為，昆山產業轉型升級，對環保包括限汙、減排、低碳等要求越來越嚴，「台商為何不把這個當做是挑戰？」

他認為，環保科技會是台商搶灘大陸新能源市場的新商機。對於臭水溝治汙、環境治理、生態保育、減排限汙，台灣是過來人，把這些寶貴經驗，拿到大陸換錢，為何不做呢？台灣有很多優秀的環保科技，搭上大陸惠台的同等待遇，把台灣經驗引進大陸，對兩岸都好。