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昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41經濟日報 記者戴瑞芬／昆山報導

昆山市台協會長宗緒惠 記者戴瑞芬／攝影
昆山市台協會長宗緒惠 記者戴瑞芬／攝影
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昆山市台協1999年創會，21年來，企業會員從一開始的198家，發展到今天已逾1,500多家。昆山市台協會長宗緒惠說，在台商心中，昆山的地位無可取代，昆山市台協不是最大，但絕對是最好，要「搭建好政府與企業交流的平台，發揮好橋梁作用，努力進一步服務好台商。」

昆山位居上海與蘇州之間，面積931平方公里，是江蘇省的縣級市，卻吸引了5,000家台企，有十餘萬台胞在這裡安家立業，台商在昆山投資總額已超過600億美元。

宗緒惠指出，「親商」是昆山的招牌，「昆台融和」的台灣元素在昆山隨處可見。

例如，今年昆山慧聚廣場獲大陸國台辦批准為「海峽兩岸交流基地」，3月23日舉行授牌儀式，這是蘇州市第一個經大陸中央認證的兩岸交流基地。此外，昆山已成立四個「海峽兩岸青創基地」，包括昆山台協的微創業基地、百富眾創花園、龍騰光電和研華科技等，是大陸擁有最多國家級青創基地的城市。

台資企業投資昆山高峰期在2000年，當時台灣電子業一波波帶著供應鏈落腳昆山，平均一平方公里就有兩家台資企業，「幾乎台灣前百大企業都來了」。也因此，從昆山出口，貨送全球的筆記型電腦、手機、伺服器等3C產品，幾乎「每三台就有一台是昆山製造」。

其他如傳統製造業的正新輪胎、建大橡膠、巨大自行車等，產業供應鏈群聚的影響，讓國際的品牌商到昆山，不用到處找供應商。宗緒惠指出，這是昆山產業基地無法替代的最大特點。

台商對昆山的經濟貢獻很大，昆山之所以吸引台商，主要是昆山有別於大陸其他省市。宗緒惠說，「昆山雖然只是個縣級市，但昆山領導卻不簡單， 想辦法、有創意，加上行動力，把許多政策變成可能。」

他指出，縣級市原本不符合國台辦設台協會的標準，但昆山從書記、市長以下積極爭取，比照上海，讓國務院特批成立第一家縣級市台協會。

他說，化無為有，都是昆山「跑」出來的。像是在大陸，2010年入列首批五個開放名單，成立首批出口加工區。

宗緒惠表示，昆山領導非常願意跟台商接觸，因為台商都有跨國投資合作經驗，官員聽了台商的意見就行動。很多老台商跟昆山領導談事情，發現聊天聊出的台商需求，經過一段時日，軟硬體配套就合法化了，讓台商可以事半功倍。

昆山是台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區。在宗緒惠眼中，台商影響昆山，除了帶動經濟發展，也落實在生活上的點點滴滴，像是光碟的惜福行動，還有最近倡導從「垃圾分類」到「垃圾不落地」。

台商上海
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