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中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40經濟日報 大陸新聞中心╱綜合報導

中芯國際公司昨宣布，主動申請自紐約證交所退市，董事會已批准這項計畫。 本報系資料...
中芯國際公司昨宣布，主動申請自紐約證交所退市，董事會已批准這項計畫。 本報系資料庫
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中芯國際公司昨宣布，主動申請自紐約證交所退市，董事會已批准這項計畫；退市原因很多，其中包括與全球交易量相比，中芯國際ADS交易量相對有限；以及維持ADS在紐交所上市將帶來較重的行政負擔和較高的成本等。

中芯國際公告，已於美國東部時間5月24日通知紐約證券交易所，將其美國預託證券股份從紐交所退市。將美國預託證券股份從紐交所退市一事，預期將於提交表格25後十日生效。

華爾街見聞引述公告稱，在將其美國預託證券股份從紐交所退市後，中芯國際仍然致力於為其投資者服務，並有意將美國預託收據計畫維持為一級計畫，這將使美國投資者和中芯國際美國預託證券股份的現有持有人能夠繼續持有中芯國際美國預託證券股份，和在美國場外交易市場進行交易。

因應美國預託證券股份退市，中芯國際證券的交易將集中在香港聯合交易所進行。

中芯國際在紐交所盤前交易重挫4％，開盤後大跌6％，在港股市場中芯股價昨下跌4.3％，以港幣8.32元收盤。

報導指出，中芯國際全稱為「中芯國際積體電路製造有限公司」，總部位於上海浦東張江技園區，2000年成立，2004年3月18日在港交所及紐交所同步上市。

中芯國際官網顯示，中芯國際是世界領先的積體電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸技術最全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的積體電路製造企業，提供0.35微米到28奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

目前中芯上海建有二座晶圓廠，在北京有一座晶圓廠和一座控股的先進製程晶圓廠；在天津和深圳各建有一座晶圓廠。

中芯國際財報顯示，2018年營收約33.6億美元，創歷史新高，年增長8.3%；稅前利潤11.6億美元，年增4.2%。

上海紐約北京
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