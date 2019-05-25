特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38 經濟日報 本報記者 經濟日報 本報記者 賴錦宏



中美貿易第11輪談判破裂，大陸在海內外掀起輿論戰，抨擊美國的「極限施壓」，一些官媒宣稱可以用稀土制約美國，恰巧在此時，中共總書記習近平去江西視察稀土企業。一時間，中美即將掀起稀土大戰之聲不絕於耳，但大陸是否真會打響稀土戰爭嗎？

在現代工業中，稀土發揮著重要作用，是各種航太、微電子、精密機械、手機的重要原料，是世界各大國一直爭搶的寶貴資源。

中國大陸的稀土儲量約占世界總儲量的23%，卻承擔世界市場上超過90%的稀土供應，甚至一度超過97%。美國、澳洲等極富稀土資源的國家，卻限制和停止本國稀土開採，轉而從中國進口。

習近平不久前去視察的江西贛州，因為生產稀土，環境被破壞得很嚴重，有幾個縣的稻米、飲水，幾年來根本無法食用。

值得注意的是，就在大陸輿論開始探討中國可以用稀土制約美國時，美國藍線公司與澳洲萊納斯簽署諒解備忘錄，雙方將在美國德州成立一家稀土分離工廠。雙方聯合成立的新公司，將成為中國以外僅有的分離中重稀土的大型製造商。

然而世界上並不是只有中國有稀土。論儲量，大陸佔了資源的一半，俄羅斯有20％，美國為19％，其他如澳洲、馬來西亞近年也探明不少儲量。中國稀土能佔領全世界的市場，並非資源獨佔，而是願意耗費開採的資源，用汙染環境為代價，以更低的價格搶佔全球市場。

美國不是不能生產稀土，要開採稀土並建立分離廠，或將耗費2億美元以上，這對美國來說不算什麼，需要的只是時間和民眾環境的溝通。

2018年中國進口混合碳酸稀土2.88萬噸，進口氧化稀土8876噸，反而成為世界最大稀土進口國。對大陸的資源和環境保護來說，這是一個好的開始。

早在2018年4月，中美貿易摩擦仍處於初期，中國對美國的稀土出口就被外界列為中國最有可能對美國實行的反制措施之一，因為這可能削弱無數依賴這種稀有金屬的美國供應鏈，並迫使美國付出痛苦而高昂的代價。