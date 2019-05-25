親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

特派員在現場／稀土戰不是好主意

2019-05-25 01:38經濟日報 本報記者 賴錦宏

中美貿易第11輪談判破裂，大陸在海內外掀起輿論戰，抨擊美國的「極限施壓」，一些官媒宣稱可以用稀土制約美國，恰巧在此時，中共總書記習近平去江西視察稀土企業。一時間，中美即將掀起稀土大戰之聲不絕於耳，但大陸是否真會打響稀土戰爭嗎？

在現代工業中，稀土發揮著重要作用，是各種航太、微電子、精密機械、手機的重要原料，是世界各大國一直爭搶的寶貴資源。

中國大陸的稀土儲量約占世界總儲量的23%，卻承擔世界市場上超過90%的稀土供應，甚至一度超過97%。美國、澳洲等極富稀土資源的國家，卻限制和停止本國稀土開採，轉而從中國進口。

習近平不久前去視察的江西贛州，因為生產稀土，環境被破壞得很嚴重，有幾個縣的稻米、飲水，幾年來根本無法食用。

值得注意的是，就在大陸輿論開始探討中國可以用稀土制約美國時，美國藍線公司與澳洲萊納斯簽署諒解備忘錄，雙方將在美國德州成立一家稀土分離工廠。雙方聯合成立的新公司，將成為中國以外僅有的分離中重稀土的大型製造商。

然而世界上並不是只有中國有稀土。論儲量，大陸佔了資源的一半，俄羅斯有20％，美國為19％，其他如澳洲、馬來西亞近年也探明不少儲量。中國稀土能佔領全世界的市場，並非資源獨佔，而是願意耗費開採的資源，用汙染環境為代價，以更低的價格搶佔全球市場。

美國不是不能生產稀土，要開採稀土並建立分離廠，或將耗費2億美元以上，這對美國來說不算什麼，需要的只是時間和民眾環境的溝通。

2018年中國進口混合碳酸稀土2.88萬噸，進口氧化稀土8876噸，反而成為世界最大稀土進口國。對大陸的資源和環境保護來說，這是一個好的開始。

早在2018年4月，中美貿易摩擦仍處於初期，中國對美國的稀土出口就被外界列為中國最有可能對美國實行的反制措施之一，因為這可能削弱無數依賴這種稀有金屬的美國供應鏈，並迫使美國付出痛苦而高昂的代價。

澳洲
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

包商銀行 遭陸銀保監接管1年

2019-05-25 00:22

宗緒惠談投資 搶灘大陸…環保科技潛利足

2019-05-25 01:42

昆山台協會長宗緒惠 強打昆台融和

2019-05-25 01:41

中芯向紐交所申請下市

2019-05-25 01:40

汽車稅調整 類股踩油門

2019-05-25 01:38

加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38

官價揚 人民幣結束連11跌

2019-05-25 00:07

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27

G20前中美貿易談判若失敗 美林：人幣恐貶至7.13

2019-05-24 13:55

社科院：中國房價今年估漲7.6%

2019-05-24 11:48

人行：中國不允許發生貨幣危機

2019-05-24 11:48

台泥循環經濟旗艦工程動工 用1300℃終結廢棄物

2019-05-24 11:48

替代Android系統 「華為鴻蒙」已註冊商標

2019-05-24 11:13

陸磁浮列車速度大突破！樹大招風…恐變第2個華為？

2019-05-24 10:00

大陸車市陷寒冬 為何豐田和本田沒有被擊倒？

2019-05-24 09:10

藍皮書預測 大陸房價今年漲7.6%

2019-05-24 04:00

增值稅減稅近兩月 北京口岸逾9千家企業受益

2019-05-24 04:00

大陸首季太陽能產品 出口增7成

2019-05-24 03:59

漁博會 首辦閩台休閒漁業會議

2019-05-24 03:59

大陸14家化工園區 產值超千億

2019-05-24 03:59

廣東化妝品 產量占全國一半

2019-05-24 03:58

首季GDP 粵、蘇、魯全破2兆元

2019-05-24 03:58

新能源車銷東盟 廣西多處闢產地

2019-05-24 03:58

自貿區獲肯定 推動更大力開放

2019-05-24 03:57

徐州美食文化節／食材選擇...學問大

2019-05-24 02:56

聯想董座談貿易戰...將調整供應策略

2019-05-24 02:55

聯想報喜 去年度賺188億

2019-05-24 02:55

陸衛星導航產業 去年規模攀升

2019-05-24 01:05

社科院：陸房價今年看漲7.6%

2019-05-24 01:05

人行穩價 人民幣力守6.9

2019-05-24 00:53

人行信心喊話：不允許市場出事

2019-05-24 00:13

中國大陸已有11家航空公司 向波音提出索賠

2019-05-23 22:54

大疆繼無人機後 進入運動相機市場

2019-05-23 22:49

大陸央行五天兩度信心喊話 不會允許人民幣「出事」

2019-05-23 18:02

人行喊話：人民幣匯率沒有、也不允許出事

2019-05-23 17:25

海康威視、浙江大華…5中企恐被美列黑名單

2019-05-23 16:10

稀土戰難避免 習籲加大投入稀土科研

2019-05-23 16:09

華為回應：與松下集團所有業務合作持續正常

2019-05-23 15:01
看更多

熱門文章

替代Android系統 「華為鴻蒙」已註冊商標

2019-05-24 11:13

陸磁浮列車速度大突破！樹大招風…恐變第2個華為？

2019-05-24 10:00

非洲豬瘟全淪陷後 大陸公布：找出了候選疫苗

2019-05-24 12:38

大陸車市陷寒冬 為何豐田和本田沒有被擊倒？

2019-05-24 09:10

5G、ÁI領先全球？陸學者：必須認清差距

2019-05-24 09:46

恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27

癡漢出沒...車廂地板「白色液體」 女子小腿也沾到

2019-05-24 20:04

時速600公里 中國高速磁浮車亮相 北京→上海只需3.5個小時

2019-05-24 12:40

孟宏偉失蹤之謎 國際刑警主席任內已在謀出路

2019-05-24 19:00

港獨人士首獲歐洲難民庇護 恐非最後一例

2019-05-24 03:44

G20前中美貿易談判若失敗 美林：人幣恐貶至7.13

2019-05-24 13:55

陸航空公司向波音索賠 預估損失已逾180億

2019-05-24 17:43

中共外交部促德國停止干涉香港事務

2019-05-24 12:00

出現嚴重信用風險 陸銀保監接管包商銀行一年

2019-05-24 19:56

男子百米衝刺阻止失控大貨車 被網友讚為飛車俠

2019-05-24 09:50

獲德國政治庇護 黃台仰：不再主張港獨

2019-05-24 17:42

以為尿得出來？國中生意想天開 把29粒鐵珠塞進尿道

2019-05-24 14:59

台泥循環經濟旗艦工程動工 用1300℃終結廢棄物

2019-05-24 11:48

淘寶退貨秀 蹭穿族不花錢、互幫退貨族還能發財

2019-05-24 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top