加水就行? 陸氫動力車惹爭議

2019-05-25 01:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



南陽市政府投入人民幣40億元建成「加水就可以行駛」的汽車，合作方是浙江青年汽車。但陸媒稱，這家公司早就破產。 （微博照片） 分享 facebook 「汽車加水就能開。」河南南陽日報日前一則題為「水氫發動機在南陽下線，市委書記點贊」的新聞引發軒然大波，報導指出，當地氫能源汽車企業「青年汽車」研發了一種「水氫」發動機，也就是「車載水可以即時制取氫氣，車輛只需加水即可行駛。」

上海交通大學機械與動力學院內燃機研究所副教授官斌表示，這一說法完全錯誤，氫能源電池可以作為新能源成為汽車的重要燃料，但絕不是用水就可以直接變成氫氣。

官斌指出，可以透過光體分解的形式將水中的氫氣分解，但過程很複雜，全世界範圍內技術不成熟。

澎湃新聞報導，「南陽神車」水氫發動機的關鍵制氫技術，疑似來自湖北工業大學，該校前副校長董仕節指出，當時研究團隊和青年汽車集團合作的專案叫「車載水解即時制氫氫能源汽車」，而並非「水氫發動機」。

華爾街見聞報導，不僅「水變氫」的說法錯誤，現在世界上相關先進技術還不足以支撐量產，但南陽日報中卻提到，南陽洛特斯新能源專案規劃產能為單班每年10萬台，每年三班30萬台新能源乘用車、3000台客車、3000台卡車及3000台氫發動機，該專案首期投資人民幣81.63億元。

面對質疑，青年汽車董事局主席龐青年昨（24）日表示，水氫燃料汽車技術已成熟，不會延緩南陽專案進程，並聲稱「事實擺在這裡，不是瞎編」。

河南南陽工信局也回應指出，「水氫燃料車」是當地報導有誤，也尚未認證驗收水氫發動機。

早在2017年，龐青年就對外宣布「水氫發動機計畫」，「要錯位競爭，杭州大江東已經有不少汽車企業了，我們不會再搞傳統的汽車了，但如果不行，那就還是在金華繼續發展氫能源汽車吧。」當時，青年汽車集團旗下的青年蓮花已經進入破產階段。

2017年8月，青年汽車就宣布全球首輛水氫燃料車正式下線，並宣稱「不加油、不充電、只加水」就能行駛，2018年青年汽車拿到南陽市政府人民幣40億元投資，並入駐南陽經濟開發區，這就有了市委書記一句刷屏的「very good」。