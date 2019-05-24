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美國痛打華為 分析師預警：連累蘋果銷量減少3%-5%

2019-05-24 16:27聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美國打擊華為，蘋果也要受池魚之殃，投資研究機構Lynx Equity Strategies表示，中國民眾的情緒可能會影響蘋果銷售，並導致平果無法達到第三季業績預期。分析師預計，華為事件將連累蘋果銷量減少3%-5%。

彭博報導，去年年底美國和中國之間出現貿易緊張局勢時，中國消費者對包括iPhone在內的美國產品進行了非正式的抵制。蘋果CEO庫克曾表示，包括雙11和耶誕長假蘋果銷售低迷超乎預期，一部分原因要歸咎貿易戰。

分析師認為，由於中國是iPhone的主要組裝地，蘋果公司約五分之一收入又來自中國市場。因此貿易戰將衝擊蘋果在大陸市場銷售。

據蘋果5月上旬剛發布的第二財季財報顯示，iPhone銷售額為310億美元，大幅下滑17.33%，占蘋果總體收入比重降到53.5%，創下了歷史新低。

財報顯示，iPhone銷售去年同期這一比重達到61.4%，上一季度iPhone銷售占比也達到了61.7%。蘋果從上一季度起就不再公佈iPhone的具體銷量。

美國韋德布希證券公司的分析師丹·艾夫斯表示，由於美國禁止華為，未來12至18個月中國iPhone銷量可能減少3%-5%。

蘋果CEO庫克曾表示，蘋果銷售低迷超乎預期，一部分原因要歸咎貿易戰。 取自山東舜...
蘋果CEO庫克曾表示，蘋果銷售低迷超乎預期，一部分原因要歸咎貿易戰。 取自山東舜網
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