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人行：中國不允許發生貨幣危機

2019-05-24 11:48世界日報 綜合報導

中國人民銀行副行長劉國強23日表示，近期受中美經貿摩擦影響，人民幣匯率出現一定幅度的貶值，目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有、也不允許出事。

人行喊話：人民幣匯率沒有、也不允許出事 (資料照片)
人行喊話：人民幣匯率沒有、也不允許出事 (資料照片)
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他指出，匯率對市場預期有所反應是市場經濟的內在邏輯，也是匯率發揮宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」作用的體現。

劉國強對人行旗下的金融時報表示，下一個階段外部形勢錯綜複雜，漲、跌因素都有，但人行有條件、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。中長期看，匯率走勢主要取決於經濟基本面。

他指出，中國經濟將長期處於重要戰略機遇期，發展擁有足夠的韌性、巨大的潛力，經濟長期向好的態勢不會改變，當前主要宏觀經濟指標保持在合理區間，宏觀槓桿率基本穩定、財政金融風險總體可控、國際收支大體平衡、外匯存底充足。

劉國強強調，良好的經濟基本面，將繼續為人民幣匯率提供根本支撐。從國際經驗看，大國很難發生貨幣危機。中國是世界第二大經濟體，而且宏觀調控有度、市場機制有效，更沒有發生貨幣危機的基礎。正如習近平總書記指出的，中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。

他說，當前外部環境暫時出現的不確定性，不過是中國發展進程中的一道坎兒，不會影響中國經濟長期向好的基本面。人行對匯率波動並不陌生，近年來在應對中積累豐富經驗，政策工具儲備充足，將進一步加強宏觀審慎管理，穩定市場預期。

劉國強表示，下一步，中國將堅持全面深化改革，致力形成對外開放新局面，進一步增強經濟內生增長動力和活力，繼續夯實經濟長期穩健發展的基本面。深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，擴大金融開放，調整優化金融體系結構，增強金融服務實體經濟能力，為人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定提供根本支持。

實體經濟人民幣

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