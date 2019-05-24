社科院：中國房價今年估漲7.6%

2019-05-24 11:48 世界日報 綜合報導



今年中國房價會漲還是會跌？房市調控政策會放鬆嗎？房地產市場的發展空間還有多大？對此，中國社會科學院23日發布1份藍皮書表示，住宅價格上漲趨勢未變。

藍皮書預測 大陸房價今年漲7.6% (取材自中新網) 分享 facebook

中新網微信公眾號披露，中國社會科學院城市發展與環境研究所23日發表《房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.16（2019）》。藍皮書指出，2019年，住宅市場去庫存基本成功實現預期目標；因城施策和分類調控實施效果開始顯現；住宅價格上漲趨勢沒有變。

報告指出，2018年商品住宅平均銷售價格增長12.2%，明顯高於預期。預測2019年住宅銷售平均價格約每平方米人民幣9206元，預期價格增長7.6%，這是全中國平均水準。

藍皮書推測，部分重點城市價格將大幅度超過這個預期水準。

近幾個月來，中國房市小陽春持續蔓延。國家統計局發布的4月份70個大中城市房價數據顯示，新房價格比3月上漲的城市增至67個，有業界人士指出，這是最近4年以來，新房價格月度上漲城市數量最多的一次。

藍皮書執行主編、研究員王業強表示，今年房地產市場將會呈現一個平穩回檔的態勢，全年商品住房銷售增速有可能呈現放緩趨勢，房價漲幅將會整體下滑，土地市場交易也將回歸理性。

根據藍皮書，2019年中國房地產政策仍將堅持「房住不炒」和「因城施策」原則，但在行業內外部需求因素的影響下，可能適度放鬆。

具體來看，一、二線城市以保障實際需求和改善性需求為重點，適當鬆動過緊的行政管制措施，在政策邊際改善之下，市場成交活躍度將有所提升，銷售面積年增率可能會有小幅增長。

藍皮書指出，房地產調控政策分化是大勢所趨。一城一策體現政策的靈活性，更加注重各地政府在房地產調控中的主體責任和自主權的擴大。預計政策調整以結構化方式進行，各地將充分發揮城市政府的主體責任，自下而上，實行局部試探性微調。

王業強表示，穩健的貨幣政策鬆緊適度的總基調基本確定，不可能是大水漫灌的態勢，2019年貨幣政策繼續放鬆的空間逐漸縮小，對房市刺激的作用相對比較有限。