替代Android系統 「華為鴻蒙」已註冊商標

2019-05-24 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國家智慧財產權局商標局網站顯示，華為已申請註冊「華為鴻蒙」商標。

「華為鴻蒙」申請日期是2018年8月24日，註冊公告日期是2019年5月14日，專用權限期是從2019年5月14日到2029年5月13日。

Google終止與華為部分業務往來，華為智慧手機用戶將來可能無法更新Android作業系統，第一財經報導，華為從2012年開始規劃自家操作系統「鴻蒙」，意在成為Android系統的替代品。

「鴻蒙」系統主要是基於Linux所開發。Linux是一套開源的操作系統，即是人人均可使用，過去主要用於伺服器。

有關「鴻蒙」作業系統，據消息指出，此作業系統已對Linux大量優化（已開源），並用於華為手機（安全部分）。在此之前，華為推出自研EROFS超級檔案系統，僅是基於華為方舟編譯器開發的應用，但有專家認為，就能讓Android 系統性能提升數倍來看，底層整合了EROFS和方舟編譯器的華為鴻蒙系統，已具備了一定實力。