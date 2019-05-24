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人行信心喊話：不允許市場出事

2019-05-24 00:13聯合報 記者李仲維／綜合報導

人行副行長劉國強強調，良好的經濟基本面，將繼續為人民幣匯率提供根本支撐。（新華社...
人行副行長劉國強強調，良好的經濟基本面，將繼續為人民幣匯率提供根本支撐。（新華社資料照片）
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中國人民銀行副行長劉國強昨天表示，近期受中美經貿摩擦影響，人民幣匯率出現一定幅度的貶值，目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有、也不允許出事。

這是人行官員本周二度對市場信心喊話。人行副行長、國家外匯管理局長潘功勝十九日才透過人行旗下的金融時報喊話阻貶人民幣。

人民幣兌美元能否守住七，是各界觀察的重點指標，由官方調控的人民幣兌美元匯率中間價，廿一日至廿三日連續三個交易日，都只象徵性下調兩個基點，昨天中間價六點八九九四，力守官方中間價在六點九之內。不過，昨天美元指數強勢拉升，在岸人民幣兌美元匯率昨天下午收盤，已到六點九一九○。

劉國強對人行旗下的金融時報表示，下一個階段外部形勢錯綜複雜，漲、跌因素都有，但人行有條件、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。中長期看，匯率走勢主要取決於經濟基本面。

劉國強指出，大陸經濟將長期處於重要戰略機遇期，發展擁有足夠的韌性、巨大的潛力，經濟長期向好的態勢不會改變，當前主要宏觀經濟指標保持在合理區間，宏觀槓桿率基本穩定、財政金融風險總體可控、國際收支大體平衡、外匯存底充足。

劉國強強調，良好的經濟基本面，將繼續為人民幣匯率提供根本支撐。從國際經驗看，大國很難發生貨幣危機。中國大陸是世界第二大經濟體，而且宏觀調控有度、市場機制有效，更沒有發生貨幣危機的基礎。正如習近平總書記指出的，中國大陸經濟是一片大海，而不是一個小池塘。

劉國強表示，下一步，大陸將堅持全面深化改革，致力形成對外開放新局面，進一步增強經濟內生增長動力和活力，繼續夯實經濟長期穩健發展的基本面。深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，擴大金融開放，調整優化金融體系結構。

人民幣貿易戰

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