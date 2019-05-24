自貿區獲肯定 推動更大力開放

2019-05-24 03:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆自由貿易園區發展國際論壇日前在海南省海口舉行，來自全球知名自貿園區、相關國際組織、研究機構和企業界的千餘名嘉賓代表熱議中國自貿試驗區建設。

新華社報導，中國目前共有12個自貿試驗區，是對外開放的橋頭堡，在吸引外資、外貿進出口等方面起到先行示範作用。數據顯示，2019年前4個月，12個自貿試驗區實際使用外資佔全國比重達11.9%，同比增長11.8%，高出全國平均增速5.4個百分點。

「12個自貿實驗區都圍繞自己的產業特色擴大開放，如浙江的油氣全產業鏈，福建的保稅維修，天津的租賃產業等都很有特色。」中國商務部外資司副司長袁園表示。

中國美國商會董事會副主席葛國瑞說，自海南全島建設自貿試驗區以來，海南已經在吸引外資上取得驕人成績。海南未來需要在擴大市場準入、明確和一致法律法規解釋和執法、廣納賢士等方面下功夫。

香港中華廠商聯合會副會長黃震建議，海南可向香港學習，建立優惠、簡便且穩定的稅制，增強國際投資者的信心。同時，香港在教育文化、醫療健康、金融等方面具有明顯優勢，海南可加強與香港合作，吸引更多產業和人才到海南。

去年5月起，海南實施59國入境遊免簽政策，為國外遊客進入海南提供了便利。在哈薩克斯坦歐亞學院教授、絲綢之路國際文化經貿合作交流組織副秘書長索菲婭．烏舒羅娃看來，海南的免簽政策可以進一步拓展和延伸，「如果海南可以把商務簽證問題解決，那麼來自中亞的投資者會更多。」

袁園表示，中國向世界進一步擴大改革開放的決心是堅定的，中國仍將繼續研究縮短自貿區投資準入負面清單，推動更大力度的開放，「特別是在公眾關心的特定領域，如教育、醫療、金融等做出更多開放嘗試，讓自貿試驗區釋放更強的帶動效應。」