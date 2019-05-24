新能源車銷東盟 廣西多處闢產地

2019-05-24 03:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



從未生產過一個輪胎的廣西貴港市，近年隨著新能源汽車企業的爭相入駐，正在致力於打造廣西第二汽車生產基地。

中新社報導，新能源汽車是未來汽車產業發展的趨勢，作為中國唯一與東盟海陸相連的省區，廣西放眼東盟市場，將新能源汽車作為重點發展產業，加快培育發展新能源汽車產業，謀求「彎道超車」。

「廣西工業高質量發展行動計畫（2018—2020年）」提出，加快新能源汽車應用推廣，加快把柳州、南寧、貴港、桂林等地打造成為國內領先的新能源汽車研發製造基地。到2020年，實現總產值300億元人民幣。

作為中國汽車城之一的柳州，擁有上汽通用五菱、東風柳汽、一汽柳特、重汽運力、延龍汽車等多家整車生產企業。在新能源汽車研發、生產推廣等方面，柳州早已邁開步子。2017年，上汽通用五菱推出寶駿系列新能源汽車，目前銷量已突破5萬輛。

另外，在南寧市邕寧區新興產業園，由上海申龍客車有限公司投資30億元的新能源汽車生產基地項目正在建設。

今年4月，投資20億元的桂林比亞迪新能源商用車產業基地，正式竣工投產。該基地規劃年產千輛純電動客車，努力實現20億元年產值目標。

當前，中國新能源汽車行業方興未艾，各大企業都在搶奪新能源汽車製造製高點。廣西官方為此先後出台《新能源汽車發展行動方案》、《電動汽車充電基礎設施建設運營管理暫行辦法》等支持政策，還「以獎代補」，刺激購買力。

為推廣新能源汽車，解決用戶里程焦慮、充電麻煩等痛點，今年1月廣西官方出台新政，從停車、充電、電價、路權等多個方面，給予新能源汽車使用提供政策便利。