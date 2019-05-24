大陸14家化工園區 產值超千億

2019-05-24 03:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東惠州23日舉行2019中國化工園區與產業發展論壇，中國化工園區已進入高質量發展新階段，形成較完善產業鏈，有14家園區的產值超過1000億元（人民幣，下同），規模效應和集聚效應明顯。

新華社報導，中國石油和化學工業聯合會會長李壽生表示，截至2018年底，全國以石油和化工為主導產業的工業園區共有676家，其中，產值超千億元的超大型園區14家，超百億元的超過250家。有51家化工園區簽署「責任關懷全球憲章」，這是包括中國石化、中國石油在內的中國數百家化工企業於2015年在上海作出的有關加強化學品管理、促進可持續發展的承諾。

李壽生說，「不少化工園區對標世界一流化工園區，特別是惠州大亞灣、上海、南京、寧波等綜合性石化產業園區，以及寧東能源化工基地、中國化工新材料（嘉興）園區、江蘇高科技氟化工園區等特色專業化工園區，形成了比較完善的產業鏈，循環經濟發展相對成熟，單位土地產出率較高，規模效應和集聚效應明顯。」

「2019年中國化工園區30強」顯示，30強化工園區貢獻去年全國約五分之一的石化銷售收入量、約四分之一的利潤總額，分別達2.55兆、2115.8億。

化工園區與產業發展論壇為期兩天，由中國石油和化學工業聯合會、中國化工經濟技術發展中心主辦，近1500名國內外代表參與石化產業高質量發展、智慧化工園區、化工園區安全與環境管理等主題探討。