廣東化妝品 產量占全國一半

2019-05-24 03:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省化妝品年產值已超過2100億元（人民幣，下同）。截至今年4月，全省共有化妝品生產企業2600餘家，約佔全國生產企業總量的55%，產業整體呈快速發展態勢。

中新社報導，廣東省藥品監督管理局副局長方洪添20日在廣東省2019年全國化妝品安全科普宣傳周上表示，隨著近年來化妝品產業的飛速發展，「美麗經濟」進入高速發展階段。當天，廣東啟動2019年全國化妝品安全科普宣傳周，向社會普及化妝品定義和基本知識、引導企業落實產品質量安全主體責任等。

廣東省是化妝品產業大省，產業規模佔全國半壁江山。據廣東省藥品監督管理局統計，該省化妝品年產值已超過2100億元，且近年來保持連續穩步增長。

截至2019年4月，廣東共有化妝品生產企業2600餘家，化妝品經營企業數量超過50萬家，產品品種數量約佔全國總量的68%。

在化妝品產業高速發展的同時，其監管卻面臨諸多挑戰。方洪添稱，當前，隨著互聯網經濟的不斷發展，網絡銷售化妝品日漸成為化妝品主要銷售模式之一，各種化妝品銷售新形勢新業態不斷出現，化妝品違法違規行為更加複雜、更加隱蔽。

廣東省2019年全國化妝品安全科普宣傳周活動於20日至26日在該省各地開展，舉辦多場「廣東省化妝品安全條例」培訓班、化妝品行業安全質量責任研討會等。