漁博會 首辦閩台休閒漁業會議

2019-05-24 03:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



將於本月底開幕的2019海峽（福州）漁業周·中國（福州）國際漁業博覽會將首次舉辦閩台休閒漁業研討會，探討兩岸休閒漁業的未來與合作。

新華社報導，福建省福州市政府表示，首屆閩台休閒漁業研討會由集美大學水產學院、福建省漁業行業協會和台灣休閒漁業發展協會共同舉辦，圍繞國家以及福建省休閒漁業相關政策、台灣休閒漁業的發展經驗、福建省休閒漁業發展存在的問題及解決途徑等方面，交流休閒漁業管理、項目開發與推廣等方面的經驗。

本屆漁博會將於5月30日至6月1日舉行，由21世紀海上合作委員會、中國漁業協會共同主辦。目前已知有來自日本、澳大利亞、加拿大、巴西、泰國等34個國家和地區的近400家企業參展，已徵選海洋與漁業簽約項目12個，簽約金額超過220億元。

本屆漁博會將開設全球漁業交流合作會議、中國漁業漁村振興論壇等數十場專業會議和論壇，並展出上千種全球各地的特色海產品，及海洋養殖網箱設備、深遠海智慧養殖產業等國際先進設備和技術。期間，鮑魚節、魚丸節、海帶節、中國（福州）世界金魚大賽等系列特色活動也將舉行。

此外，阿拉伯半島的墨魚、帶魚、沙丁魚、金槍魚、鬼頭刀、貓魚，加拿大的冰鮮海膽卵、鮮海膽、黑鱈魚、牡丹蝦、野生海參，泰國的各類優質蝦品，澳大利亞的鮮活龍蝦，新加坡的巴沙魚柳等高端海產品將齊聚「漁博會」，共計超過千種展品集中展示。

福州市副市長嚴可仕23日在福州舉行的新聞發布會上示，本屆漁博會以「商聚福州 漁遊四海」為主題，積極融入國家一帶一路以及海上福州建設。嚴可仕說，漁博會已與美國、俄羅斯、越南、印尼、日本等國家和地區的20多個專業展會達成戰略合作協議，與10多個國家級協會建立協辦關係。

海峽（福州）漁業周．中國（福州）國際漁業博覽會已辦十屆，是大陸首個獲得商務部批准的國家級漁業專業展會。