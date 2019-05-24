大陸首季太陽能產品 出口增7成

2019-05-24 03:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／綜合報導



預計今年全球太陽能市場將增長約10%。 新華社資料照片 分享 facebook 受美國貿易保護措施影響，目前大陸太陽能產品出口美國的大門已經關閉，大陸太陽能產品出口市場，已由美國、印度等傳統市場向新興市場轉移。

界面新聞報導，據中國機電產品進出口商會最新發布的「2019年一季度我國光伏產品進出口分析」，今年第一季，受大陸太陽能零組件價格快速下降影響，海外新興市場需求旺盛，大陸產品出口至186個國家和地區，出口額比去年同期增長31.9%至43.9億美元；出口量大增77.6%至16.78GW。

數據顯示，第一季大陸太陽能零組件出口前五大市場，分別是越南、荷蘭、印度、日本和澳洲。其中，越南取代印度成為大陸出口第一大市場，對越南的出口額大幅提高239倍至7.39億美元，占總出口額的16.8%。

值得注意的是，在貿易戰陰影下，大陸太陽能零組件第一季出口至美國只有0.01GW，年減28.9%。近年來，受美國雙反、201及301貿易保護政策影響，大陸出口至美國的零組件逐漸減少。

數據顯示，2017年美國發起201保障措施後，大陸出口至美國的太陽能零組件驟降71.2%至0.82GW；2018年美國發起301調查，在多種關稅措施的壓力下，大陸零組件出口美國大降92.6%至0.06GW。

「報告」稱，由於美國多種貿易保護措施影響，目前大陸太陽能產品出口美國的大門已經關閉；預計歐盟市場恢復自由貿易後，對該市場的出口將快速增長；新興市場墨西哥、澳洲、土耳其、阿拉伯聯合大公國等，將拉動大陸太陽能產品出口。

從出口企業看，今年第一季大陸太陽能產品出口額前五大企業，分別是晶科能源、晶澳太陽能、天合光能、阿特斯和隆基股份，占比分別為12.8%、8.6%、8.3%、7.4%和6.7%。

「報告」預計，今年大陸太陽能零組件產能將繼續擴大8.5%至約93GW，全球太陽能市場將增長約10%。除供應大陸國內需求外，大陸近50GW零組件將出口至海外市場，同時，出口價格將持續下跌。