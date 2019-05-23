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外商紛紛加入華為禁令 台積電為什麼不用？

海康威視、浙江大華…5中企恐被美列黑名單

2019-05-23 16:10世界日報 特派記者賴錦宏／北京23日電

繼華為、中興、大疆後，美國傳出下一個封殺名單，彭博22日報導，美國政府正考慮將五家中國監控設備企業列入與華為類似的「黑名單」，禁止他們獲得美國零件與軟件，其中包括全球排名第一的安全監控設備大廠海康威視與全球排名第二的浙江大華。彭博資訊未指明另三家企業名稱，僅表示「可以生產圖像處理軟體」。報導引述消息人士稱，這些企業在安全監控領域、人臉識別技術上的優勢，將可被作為間諜利用。

由於一旦被列入美國「實體清單」，未來美國企業若要向海康威視與大華提供關鍵零部件前，必須先取得美國官方的批准。因市場擔心這將使得海康威視與大華面臨晶片等關鍵組件斷貨危機，導致兩家公司與相關類股昨22日股價大跌。紐約時報表示，此舉顯示川普政府因海康威視在監視和大規模拘禁新疆維吾爾族的作用，而懲罰這家中國公司。

報導並稱，傳統監控設備與人工智慧、語音監控、基因檢測等新技術相結合，正促使監控網路愈來愈有效，並具有侵入性。海康威視聲稱其產品能使其客戶透過臉部辨識、身體或步態特徵跟蹤全國各地的人，或監控那些被官方認為反常的活動，如群眾突然開始奔跑或是人群聚集。

海康威視：已有因應方案

海康威視是全球最大安全監控設備大廠，主要控股方為央企中國電子科技集團，其產品和解決方案已進入全球150多個國家和地區。前國家主席胡錦濤之子、胡海峰曾任海康威視董事長。

面對前述報導，海康威視強調，公司過去不曾、現在和將來也不會也以侵犯人權為條件的業務作為公司業務進行經營。公司已主動聘請美國專業人士對海康威視在新疆的業務進行獨立審查，專業人士將在獲得充分證據後，回應海外各相關方的關注。

海康威視副總裁徐磊在接受訪問時指出，目前相關訊息仍只是傳聞，並未形成實際行為，海康威視也已經有充分的因應方案。

中國外交部發言人陸慷22日在例行記者會被問及此事時表示，最近中方已一再表明反對美國濫用國家力量，肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。陸慷說，中國一向要求企業在遵循市場規律和國際規則的基礎上，在其他國家開展投資經營活動，同時也一直要求其他國家能給予中國企業公平、非歧視的待遇。

王毅批美：典型經濟霸凌

此外，中國國務委員兼外交部長王毅22日說，美國在「沒有任何事實依據」情況下，以莫須有的罪名，動用國家力量「無端打壓華為這樣一家中國民營企業」，是「典型的經濟霸凌行為」。

中國外交部官網引述王毅說，現在美國國內有一些人「不希望中國有正當的發展權利，試圖阻礙中國的發展進程」，而上述動用國家力量無端打壓華為「這樣一家中國民營企業」，就是一個「典型的例證」。

他聲稱，「得道者多助，失道者寡助」。美方這種唯我獨尊的作法，不會獲得國際社會的認同和支持。

《小檔案》海康威視 7連霸第一

海康威視成立於2001年，總部在杭州，全球約3.4萬名員工，是全球安防行業的龍頭，向全球155個國家和地區提供監控產品。據國際預測機構IHS在2018年報告，海康威視市占率37.94%，連續7年蟬聯全球第一。

該公司將人工智能、語音監控、基因測試等新技術，融入傳統監控設備。公司宣指，其產品能在漆黑的環境中捕捉到清晰影片；並以人臉識別技術跟蹤特定對象。(中國新聞組整理)

外交部王毅新疆

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