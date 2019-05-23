稀土戰難避免 習籲加大投入稀土科研

2019-05-23 16:09 世界日報 中國新聞組╱北京23日電



中美貿易激戰之際，中國國家主席習近平20至22日至江西考察，表示要加大稀土科研投入，要擁有自主知識產權和核心技術，並指出稀土是重要戰略資源，此一說法被外界猜測中國釋出轉攻「稀土戰」訊號。同時，習也在南昌與中部六省書記召開座談會，部署「中部崛起」。

央視報導，習近平20日抵達贛州，首先考察江西金力永磁科技公司，並聽取企業生產經營和贛州稀土產業發展情況介紹，了解中國稀土資源的分布狀況、開發技術等。習近平強調，技術創新是企業的「命根子」，擁有自主知識產權和核心技術，才能生產具有核心競爭力的產品，才能在激烈的競爭中立於不敗之地。稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源。要加大科技創新工作力度，不斷提高開發利用的技術水平。

習召6省書記 部署「中部崛起」

習考察稀土企業之所以引發關注，主要是因為近期中國內部不斷有呼聲，稀土可成為中國與美國對抗的一張王牌。

另外，在推動中部地區崛起工作座談會上，除陪同人員副總理劉鶴、中共中央辦公廳主任丁薛祥等4人外，還有12位來自中部6省的主官。

習近平在會上強調，推動中部地區崛起是中共中央作出的重要決策。

習近平指出，要清醒認識國際國內各種不利因素的長期性、複雜性，妥善做好應對各種困難局面的準備。最重要的還是「做好我們自己的事情」，統籌研究部署，協同推進改革發展穩定各項工作，謀定而後動。

習近平還就做好中部地區崛起工作提出八點意見，包括推動製造業高質量發展，主動融入新一輪科技和業革命，加快數字化、網絡化、智慧化技術在各領域的應用；提高關鍵領域自主創新能力，加快研發具有自主知識權的核心技術；積極承接新興業布局和轉移，加強同東部沿海和國際上相關地區的對接，吸引承接一批先進製造業企業等。

中部崛起是指促進中國中部經濟區共同崛起的一項國家政策，由前總理溫家寶提出，與西部大開發、振興東北齊名。覆蓋範圍包括河南、湖北、湖南、江西、安徽、陜西六省。香港01報導，習近平於2013年、2014年、2016年視察湖北、河南、安徽時，均提到中部崛起的重要性。