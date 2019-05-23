華為回應：與松下集團所有業務合作持續正常

2019-05-23 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



松下和華為今天陸續發表聲明，否認雙方業務合作受到阻礙。

針對因美國政府禁止向華為銷售而決定暫停與華為業務關係的消息，松下集團今天否認這個說法，稱目前供貨正常。