去年營收創歷史新高 楊元慶：現在是聯想的最好時刻

2019-05-23 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



聯想集團今天中午發布截至今年3月31日的第四財季業績和去年全年業績，全年營業額首次突破500億美元，達510億美元並創歷史新高；全年淨利5.97億美元，雙雙超過市場預期，且扭轉上一財年1.89億美元的虧損。

界面新聞報導，聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，今天轉型已經初顯成效，業績顯著提升，而且更重要的是建立了新的能力，多業務作業系統日臻完善，未來發展的新基石已經具備雛形。因此他能自豪地說，現在是聯想的最好時刻。

強勁的第四季業績也為2018/2019財年帶來完美封關。淨利1.18億美元，高於市場預估的1.06億美元，營收117.1億美元，年增10.1%。這是自完成對IBM x86伺服器和摩托羅拉移動業務的收購以來，聯想所有主營業務第一次全部實現營業額和利潤的雙提升。

聯想在今年5月正式公開一款折疊螢幕筆記型電腦原型機。這台電腦使用x86全功能PC平台，使用定制的Windows作業系統和柔性OLED可折疊螢幕。第四季個人電腦與智慧設備業務營業額年增10.3%，達600.2億人民幣。