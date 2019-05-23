親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

她19歲當銀行櫃員29歲掛職副縣長 簡歷已被悄悄修改

賓士總裁退休後要幹嘛？老對手致敬：當然是開BMW啊！

打算買房嗎？藍皮書預測今年大陸房價漲7.6%

2019-05-23 14:14聯合報 記者李仲維╱即時報導

今年大陸房價會漲還是會跌？房市調控政策會放鬆嗎？房地產市場的發展空間還有多大？對此，今天在北京發布的一份藍皮書做出預測。

中新網微信公眾號披露，中國社會科學院城市發展與環境研究所今天發表《房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.16(2019)》。藍皮書指出，2019年，住宅市場去庫存基本成功實現預期目標；因城施策和分類調控實施效果開始顯現；住宅價格上漲趨勢未變。

報告指出，2018年商品住宅平均銷售價格增長12.2%，明顯高於預期。預測2019年住宅銷售平均價格約每平方公尺人民幣9206元，預期價格增長7.6%，這是全大陸平均水準。

藍皮書推測，部分重點城市價格將大幅超過這個預期水準。

近幾個月來，大陸房市小陽春持續蔓延。國家統計局發布的4月份70個大中城市房價數據顯示，新房價格比3月上漲的城市增至67個，有業界人士指出，這是最近四年以來，新房價格月度上漲城市數量最多的一次。

藍皮書執行主編、研究員王業強表示，今年房地產市場將會呈現一個平穩回檔的態勢，全年商品住房銷售增速有可能呈現放緩趨勢，房價漲幅將會整體下滑，土地市場交易也將回歸理性。

根據藍皮書，2019年大陸房地產政策仍將堅持「房住不炒」和「因城施策」原則，但在行業內外部需求因素的影響下，可能適度放鬆。

具體來看，一二線城市以保障實際需求和改善性需求為重點，適當鬆動過緊的行政管制措施，在政策邊際改善之下，市場成交活躍度將有所提升，銷售面積年增率可能會有小幅增長。

藍皮書指出，房地產調控政策分化是大勢所趨。一城一策體現政策的靈活性，更加注重各地政府在房地產調控中的主體責任和自主權的擴大。預計政策調整以結構化方式進行，各地將充分發揮城市政府的主體責任，自下而上，實行局部試探性微調。

王業強表示，穩健的貨幣政策鬆緊適度的總基調基本確定，不可能是大水漫灌的態勢，2019年貨幣政策繼續放鬆的空間逐漸縮小，對房市刺激的作用相對比較有限。

圖為銷售人員向民眾推薦商品房戶型。中新社
圖為銷售人員向民眾推薦商品房戶型。中新社
分享

房地產公眾號微信

相關新聞

騰訊、阿里和百度紛紛進場 「小程序」再度掀起大陸互聯網入口之爭

2019-05-23 09:28

任正非：華為必須做到世界第一 第二可能活不下來

2019-05-23 11:34

華為回應：與松下集團所有業務合作持續正常

2019-05-23 15:01

去年營收創歷史新高 楊元慶：現在是聯想的最好時刻

2019-05-23 14:48

釋政策風向 陸官媒提「股指期貨擴大對外開放已成熟」

2019-05-23 12:38

第一季大陸太陽能出口暴漲七成 外銷美國年減近三成

2019-05-23 10:50

大陸衛星導航 明年規模將破1.8兆元

2019-05-23 04:23

雲端科技博覽 人臉識別受關注

2019-05-23 04:22

網路旅行預訂 市場逼近4兆

2019-05-23 04:22

台青登陸「發揮空間更大」

2019-05-23 04:21

陸商務部：擬建新特色服務貿易基地

2019-05-23 04:00

浙江推廣「1+N」工業互聯網平台

2019-05-23 04:00

陸手遊市場規模 去年成長放緩

2019-05-23 00:30

海南賽馬開閘 拚千億級產業

2019-05-23 00:28

海南培訓馬術人才 淡化賭博色彩

2019-05-23 00:04

大陸救援半導體 打減稅牌

2019-05-22 23:57

陸監控大廠 恐列美黑名單

2019-05-22 23:51

李克強：「債轉股」推進市場化

2019-05-22 23:49

陸去年服貿逆差 逾2,000億美元

2019-05-22 23:49

陸鼓勵開診所 十城將試點

2019-05-22 23:49

關注修例！美中經濟與安全審查委會訪港 晤兩派議員

2019-05-22 18:30

貿易戰衝擊 大陸海外併購總額連兩年下滑

2019-05-22 17:20

陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57

反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56

外媒：美將對5家陸企下手 切斷技術供應

2019-05-22 15:10

防破7大作戰！陸將再赴港發行人民幣央票

2019-05-22 14:54

新零售浪潮 上海台協連鎖業者學新行銷技能

2019-05-22 14:44

陸工信部：2015年後大陸網速提升六倍 網費下降九成

2019-05-22 13:55

陸學者：陸芯片不如台灣 成本卻更高

2019-05-22 12:43

遭美封殺後首秀 華為推「榮耀20」新機

2019-05-22 11:42

境外機構認為人民幣匯率「破七」可能性高

2019-05-22 11:08

大幅縮水62% 陸企美元銀團貸款驟降至七年最低

2019-05-22 10:42

打海絲牌 福建擴展郵輪經濟

2019-05-22 00:18

白鶴灘發電蝸殼 德陽東電研製

2019-05-22 00:18

海南擘建自貿港 3大優勢打造

2019-05-22 00:17

自貿園區論壇 聚焦貿易自由便利

2019-05-22 00:17

騰訊 啟動新開放戰略

2019-05-22 00:16

大疆CEO 空拍機界賈伯斯

2019-05-22 00:16

上海科創五年 致力核心科研、國際合作

2019-05-22 00:15
看更多

熱門文章

她19歲當銀行櫃員29歲掛職副縣長 簡歷已被悄悄修改

2019-05-23 14:05

反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56

美中貿易戰燒出最狂電視台 節目播出像派彩 觀眾4字神回應

2019-05-23 10:00

香港航空向全體機師推「肥雞餐」 自願離職可獲3個月月薪補償　

2019-05-22 20:44

可怕！打火機在火鍋中爆炸 海底撈員工遭熱湯噴濺

2019-05-22 16:10

任正非：華為必須做到世界第一 第二可能活不下來

2019-05-23 11:34

習近平視察江西 強調稀土是重要戰略資源

2019-05-22 21:12

一天幾千地充！11歲女童打賞910萬 網路主播喊她媽

2019-05-22 16:52

瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59

六四槍口兩端 前鎮壓軍官與受害者在台對話

2019-05-22 22:40

尷尬！520想跟女友示愛 他公主抱手臂卻「喀嚓」了

2019-05-23 12:43

趕海人挖蛤蜊 瀕危候鳥「遺鷗」快餓死

2019-05-23 04:39

環時社評：美方散布消息 強化對大陸施壓

2019-05-22 15:46

陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57

大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47

震驚香港的搶劫案 竟然是受害者自導自演

2019-05-23 12:14

中共黨媒批呂秀蓮和平中立公投 邁向法理台獨

2019-05-23 09:08

大陸衛星導航 明年規模將破1.8兆元

2019-05-23 04:23

中共成立就業工作領導小組 胡春華為組長

2019-05-22 20:03

法記者：中國不懂 沒軟實力就沒持久影響力

2019-05-22 22:45

李克強：「債轉股」推進市場化

2019-05-22 23:49

大陸救援半導體 打減稅牌

2019-05-22 23:57

影／四川辣妹520當街摑52巴掌 西裝軟飯男不敢還手：讓她消氣

2019-05-23 14:02

第一季大陸太陽能出口暴漲七成 外銷美國年減近三成

2019-05-23 10:50

中共裁軍大使：中方絕不參加美俄軍控談判

2019-05-23 09:31

陸監控大廠 恐列美黑名單

2019-05-22 23:51

海南賽馬開閘 拚千億級產業

2019-05-23 00:28

華為回應：與松下集團所有業務合作持續正常

2019-05-23 15:01

台中三亞直航1年 三亞官員保證遊客安全有保障

2019-05-23 10:35

雲南大旱12河斷流 30萬人飲水困難

2019-05-23 12:17

雙子星得標公司股權全數質押 立委質疑中資色彩濃

2019-05-23 11:12

克服「魔鬼風區」 克塔鐵路月底通車

2019-05-23 04:20

星國副總理王瑞杰訪中 第4代團隊強化國際交流

2019-05-22 18:36

張安平化身張伯伯 與貴港小朋友一起手作水泥盆栽

2019-05-22 20:01

陸去年服貿逆差 逾2,000億美元

2019-05-22 23:49

20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27

首例！港獨人士黃台仰、李東昇 獲德國難民庇護

2019-05-22 18:30

深中通道 打造大灣區「1小時生活圈」

2019-05-23 04:13

港澳辦主任張曉明：在港犯罪 港人港審不移交

2019-05-22 18:30

新疆警槍殺亡妻3同事後自戕 美維吾爾協會：疑點重重

2019-05-23 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top