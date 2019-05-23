釋政策風向 陸官媒提「股指期貨擴大對外開放已成熟」

2019-05-23 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



新華網今天以「避險需求提升，股指期貨擴大對外開放時機已成熟」為題發文，似乎有預告政策風向的意味。

報導稱，目前大陸股票現貨市場對外開放已具有一定經驗，外資以QFII方式進入股票現貨市場已有十餘年，推出滬港通也已4年有餘，目前外資可以透過QFII、RQFII、滬深港通多種方式參與大陸股票現貨市場，2013年開始QFII進入股指期貨市場，為股指期貨進一步擴大對外開放積累了經驗。

報導指出，MSCI（明晟公司）5月14日宣布，將把現有A股的納入因子從5%提高至10%，大陸資本市場開放在深度和廣度上再進一程。近日，全球第二大指數編制公司富時羅素也將公布第一批A股的納入名單。因此包括股指期貨在內的金融衍生品對外開放也備受市場期待。

報導援引不少業界人士表示，隨著現貨市場對外開放的步伐不斷加快，期貨市場對外開放時機已經成熟，尤其是股指期貨的對外開放。股指期貨對外開放有助於提升大陸股票市場的品質，有助於為資本市場引入更多中長期資金，有助於增強大陸資本市場的核心競爭力。

武漢大學經濟學教授管濤認為，當前外資配置人民幣資產需求旺盛，有避險需求，但是無法在大陸境內避險，此一情況亟需打破，也必須要打破。如今適時推動本土A股相關指數衍生品的開放，會增加大陸資本市場的吸引力，也便利外資投資人民幣資產，增加在大陸的投資機會。

瑞銀證券總經理錢于軍表示，推動大陸股指期貨市場向更多境外投資人開放，滿足境外投資人風險管理需求，將增強境外投資人加大A股配置的意願，推進資本市場全面對外開放。

管濤認為，對外開放股指期貨市場，不但滿足境外投資人風險管理需求，是推進資本市場全面對外開放的重要措施，也是確保重要衍生品流動性留在本土，提升交易所資本市場競爭力的要求，有助於提升大陸股票和股指期貨市場的品質。