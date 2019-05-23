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任正非：華為必須做到世界第一 第二可能活不下來

2019-05-23 11:34聯合報 記者李仲維╱即時報導

一篇華為創辦人任正非在內部的談話曝光，任正非在ICT（資訊與通信科技）產業投資組合管理工作彙報時表示，經過幾年努力，公司對產業怎麼「養」已經有了一套清晰的規則，接下來要把產業的生和死也要管起來，尤其是「死」要管起來。

任正非強調，華為必須要做到世界第一，世界第二就可能活不下來。

華爾街見聞報導，這篇披露在「華為心聲社區」的總裁辦電子郵件簽發人，正是任正非本人。

任正非表示，對於ICT業務，他希望要做強，而不是做大，所以「喇叭口」不要張得太大，避免攻擊力被削弱。選擇機會的時候，只有市場規模大，技術上又足夠難，才能建立起門檻，「沒有門檻我們就在紅海中掙扎」。

任正非認為，而且一定要先有領袖再立項做產品，而不是產品立項了再找主管。否則這是最大的錯誤，不明白的人，把結構體制全弄亂了，再改就難了。對於領袖，要早點選拔培養。

他認為，產業的生命週期會越來越短，門檻會越來越高，這對華為可能是好事，後面的人剛追趕上來，它們就已經被淘汰了。要考慮怎麼加快5G產業的節奏，要拉著這個世界跑，不要等。

任正非說，華為要集結一些數學博士、物理博士……，再加上我們的工程師，按照「谷歌軍團」的方式運作，對5G網路進行端到端的系統研究進行梳理，用這些小組去攻克難點，讓5G全系統更科學、更快、更寬、更便宜，同時將研究成果在5G商用網路上落地檢驗。

任正非認為，華為應該成立一個戰略研究部，專門研究戰略性的前瞻需求，而且實施預研究，就像林彪身邊的參謀團一樣，不看眼前。當眼前走完以後，一抬頭發現又晚走了兩年。這機構有多大？現在不好說，但是要有這樣一個戰略機構。

任正非說，華為未來五年將投資1000億美元的研發經費，透過網路架構重構來解決可信的問題。這1000億美元不光是把網路重構，而是要全公司做到年2500億美元的銷售收入（包括終端），一邊前進，一邊改進。

任正非還提出，車聯網、人工智慧、邊緣計算是華為未來的三大突破點。

任正非說，我們必須要做到世界第一，世界第二就可能活不下來。但是，要做到世界第一，理論上就要有突破。因此當世界上出現混亂、大公司調整的時候，我們要去吸納優秀人才，讓天下英才為我所用，堅定不移在這幾年奠定理論基礎和技術基礎。每個國家都有不同特點，要充分發揮當地優勢。

他強調，華為的目標就是成為ICT產業的領導者，要做就做世界第一，為人類社會發展做出貢獻。

華為創辦人任正非。新華社
華為創辦人任正非。新華社
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