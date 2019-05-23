貿易戰下穩就業艱鉅 胡春華接燙手山竽

2019-05-23 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美貿易戰持續延燒，加上中國經濟成長趨緩，兩大因素造成中國穩就業任務艱鉅，在此之際，中共政府成立就業工作領導小組，由副總理胡春華出任小組組長，如同接下燙手山竽。

胡春華此前已兼任過多個國務院議事協調機構的組長或主任，比如中國國際進口博覽會組委會的主任，國務院農民工工作領導小組組長，國務院扶貧開發領導小組組長等。

中共政府網昨發布通知，國務院成立就業工作領導小組，小組組長為副總理胡春華，副組長包括人力資源社會保障部部長張紀南、國務院副祕書長丁向陽、發改委副主任胡祖才、教育部副部長翁鐵慧、財政部副部長方永祥。

該小組成員包括科技部、工信部、公安部、民政部等19名副部級高官。

通知說，該小組成立的目的就是「統籌協調全國就業工作，研究解決就業工作重大問題」。

根據中共國家統計局3月14日公布，今年2月城鎮調查失業率為5.3%，這是中共官方最近兩年來公布的最高失業率，比今年1月的失業率5.0%高出了0.3%，比去年年底的4.9%高出0.4%。

而去年7月31日的中共政治局會議上，中共提出六個穩—「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，把「穩就業」放在了首位，凸顯中國就業現狀的嚴重性。

去年底的政治局會議上，中共再次提「六穩」，而「穩就業」仍被放在了首位。

今年中共兩會的政府工作報告中，李克強再次提到，大陸就業總量壓力不減、結構性矛盾凸顯，新的影響因素還在增加，必須把就業擺在更加突出位置。

中美貿易戰開打以來，部分港台甚至外企將產能移出中國，這些企業流出後，勢必惡化中國目前的就業情況。