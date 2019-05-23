浙江推廣「1+N」工業互聯網平台

2019-05-23 04:00 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浙江省工業互聯網平台現場推廣會（台州專場）22日舉行，同時舉辦台州市工業互聯網項目簽約儀式、台州工業互聯網平台發布儀式。台州市副市長蔣冰風表示，該市正加快數字經濟和實體經濟融合。

中新社報導，浙江作為中國大陸製造業大省和數字經濟大省，具有發展工業互聯網的良好基礎和先發優勢。浙江在全大陸率先提出打造「1+N」工業互聯網體系，包括1個由阿里雲、中控和之江實驗室共同打造的具有國際水準的基礎性平台（supET平台），以及若干個行業級、區域級、企業級的平台。

浙江省經濟和信息化廳副廳長吳君青表示，當前，浙江正安排開展工業互聯網平台系列推廣活動，計畫實現11個設區市全覆蓋，以推動廣大中小企業上平台、用平台，利用工業互聯網平台的強大賦能作用，低成本、大批量地解決中小企業的數字化轉型難題。

本次現場會的舉辦地—「製造之都」台州，2018年數字經濟核心產業增加值122.47億元（人民幣，下同），同比增長16.4%；規上數字經濟核心產業實現營業收入378.6億元，同比增長16%。汽車、模具、智能馬桶、縫製設備等優勢產業數字化轉型成效明顯。

蔣冰風表示，力爭到2022年，台州規上企業數字化改造實現100%全覆蓋，並建成1個區域級工業互聯網平台和2個以上行業工業互聯網平台，連接300萬台工業設備以上，積極構建資源集聚、開放共享、高效協同的生態體系。

會上，阿里雲、浙江中控、安恒工控、哲達科技、邁迪信息、傳化智聯等6家企業分享創新實踐和行業應用。阿里雲智能戰略拓展部副總經理吳金海認為，「製造業已經邁入數據時代，數字化轉型是大勢所趨，工業互聯網是工業經濟數字轉型的現實路徑，而『1+N』工業互聯網體系是發展工業互聯網平台的最佳實踐」。