親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

浙江推廣「1+N」工業互聯網平台

2019-05-23 04:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江省工業互聯網平台現場推廣會（台州專場）22日舉行，同時舉辦台州市工業互聯網項目簽約儀式、台州工業互聯網平台發布儀式。台州市副市長蔣冰風表示，該市正加快數字經濟和實體經濟融合。

中新社報導，浙江作為中國大陸製造業大省和數字經濟大省，具有發展工業互聯網的良好基礎和先發優勢。浙江在全大陸率先提出打造「1+N」工業互聯網體系，包括1個由阿里雲、中控和之江實驗室共同打造的具有國際水準的基礎性平台（supET平台），以及若干個行業級、區域級、企業級的平台。

浙江省經濟和信息化廳副廳長吳君青表示，當前，浙江正安排開展工業互聯網平台系列推廣活動，計畫實現11個設區市全覆蓋，以推動廣大中小企業上平台、用平台，利用工業互聯網平台的強大賦能作用，低成本、大批量地解決中小企業的數字化轉型難題。

本次現場會的舉辦地—「製造之都」台州，2018年數字經濟核心產業增加值122.47億元（人民幣，下同），同比增長16.4%；規上數字經濟核心產業實現營業收入378.6億元，同比增長16%。汽車、模具、智能馬桶、縫製設備等優勢產業數字化轉型成效明顯。

蔣冰風表示，力爭到2022年，台州規上企業數字化改造實現100%全覆蓋，並建成1個區域級工業互聯網平台和2個以上行業工業互聯網平台，連接300萬台工業設備以上，積極構建資源集聚、開放共享、高效協同的生態體系。

會上，阿里雲、浙江中控、安恒工控、哲達科技、邁迪信息、傳化智聯等6家企業分享創新實踐和行業應用。阿里雲智能戰略拓展部副總經理吳金海認為，「製造業已經邁入數據時代，數字化轉型是大勢所趨，工業互聯網是工業經濟數字轉型的現實路徑，而『1+N』工業互聯網體系是發展工業互聯網平台的最佳實踐」。

實體經濟人民幣

相關新聞

李克強：「債轉股」推進市場化

2019-05-22 23:49

海南賽馬開閘 拚千億級產業

2019-05-23 00:28

陸手遊市場規模 去年成長放緩

2019-05-23 00:30

大陸衛星導航 明年規模將破1.8兆元

2019-05-23 04:23

雲端科技博覽 人臉識別受關注

2019-05-23 04:22

網路旅行預訂 市場逼近4兆

2019-05-23 04:22

台青登陸「發揮空間更大」

2019-05-23 04:21

陸商務部：擬建新特色服務貿易基地

2019-05-23 04:00

海南培訓馬術人才 淡化賭博色彩

2019-05-23 00:04

大陸救援半導體 打減稅牌

2019-05-22 23:57

陸監控大廠 恐列美黑名單

2019-05-22 23:51

陸去年服貿逆差 逾2,000億美元

2019-05-22 23:49

陸鼓勵開診所 十城將試點

2019-05-22 23:49

關注修例！美中經濟與安全審查委會訪港 晤兩派議員

2019-05-22 18:30

貿易戰衝擊 大陸海外併購總額連兩年下滑

2019-05-22 17:20

陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57

反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56

外媒：美將對5家陸企下手 切斷技術供應

2019-05-22 15:10

防破7大作戰！陸將再赴港發行人民幣央票

2019-05-22 14:54

新零售浪潮 上海台協連鎖業者學新行銷技能

2019-05-22 14:44

陸工信部：2015年後大陸網速提升六倍 網費下降九成

2019-05-22 13:55

陸學者：陸芯片不如台灣 成本卻更高

2019-05-22 12:43

遭美封殺後首秀 華為推「榮耀20」新機

2019-05-22 11:42

境外機構認為人民幣匯率「破七」可能性高

2019-05-22 11:08

大幅縮水62% 陸企美元銀團貸款驟降至七年最低

2019-05-22 10:42

打海絲牌 福建擴展郵輪經濟

2019-05-22 00:18

白鶴灘發電蝸殼 德陽東電研製

2019-05-22 00:18

海南擘建自貿港 3大優勢打造

2019-05-22 00:17

自貿園區論壇 聚焦貿易自由便利

2019-05-22 00:17

騰訊 啟動新開放戰略

2019-05-22 00:16

大疆CEO 空拍機界賈伯斯

2019-05-22 00:16

上海科創五年 致力核心科研、國際合作

2019-05-22 00:15

重慶發展新能源汽車 邁向智能化

2019-05-22 00:15

東航向波音索賠 陸外交部支持

2019-05-21 23:51

陸證監會前主席劉士餘投案 「與保險弊案有關」

2019-05-21 23:51

馬化騰關注科技戰

2019-05-21 23:44

空襲 騰訊市值一個月掉650億美元

2019-05-21 23:39

人行穩匯率 再發離岸央票

2019-05-21 23:32

萬向集團董事長 年捐人民幣49.6億元稱冠

2019-05-21 23:32
看更多

熱門文章

力防「破7」 人行宣布將再赴港發行人民幣央票

2019-05-22 06:31

陸學者：陸芯片不如台灣 成本卻更高

2019-05-22 12:43

外媒：美將對5家陸企下手 切斷技術供應

2019-05-22 15:10

反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56

香港航空向全體機師推「肥雞餐」 自願離職可獲3個月月薪補償　

2019-05-22 20:44

遭美封殺後首秀 華為推「榮耀20」新機

2019-05-22 11:42

可怕！打火機在火鍋中爆炸 海底撈員工遭熱湯噴濺

2019-05-22 16:10

人民日報發文 要「吳釗燮們」別耍嘴

2019-05-22 11:12

視察中共陸軍步兵學院 習近平：要面向戰場

2019-05-22 10:18

瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59

陸客沒帶錢只能用電子支付 港媽好心幫買單遭勸戒

2019-05-22 15:26

兩陸男穿仿納粹軍服在烈士陵園拍照 被判登報道歉

2019-05-22 10:33

把兒子尿液當聖水？ 大陸媽媽發「有獎徵答」遭解雇

2019-05-22 10:42

兒子失蹤16年 六旬母親怕兒認不出做全臉整形

2019-05-22 15:20

白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04

大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47

一天幾千地充！11歲女童打賞910萬 網路主播喊她媽

2019-05-22 16:52

境外機構認為人民幣匯率「破七」可能性高

2019-05-22 11:08

新華社評蔡英文：煽動兩岸對抗向基本盤取暖

2019-05-22 09:37

陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57

習近平視察江西 強調稀土是重要戰略資源

2019-05-22 21:12

環時社評：美方散布消息 強化對大陸施壓

2019-05-22 15:46

外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58

王毅會吉爾吉斯總統 提台灣問題

2019-05-22 10:09

中國國航、南方航空就737MAX停飛向波音索賠

2019-05-22 12:49

中共成立就業工作領導小組 胡春華為組長

2019-05-22 20:03

大幅縮水62% 陸企美元銀團貸款驟降至七年最低

2019-05-22 10:42

加拿大組議員代表團 赴大陸營救康明凱

2019-05-22 15:13

中共駐美大使崔天凱：對美談判大門仍打開

2019-05-22 09:24

六四槍口兩端 前鎮壓軍官與受害者在台對話

2019-05-22 22:40

法記者：中國不懂 沒軟實力就沒持久影響力

2019-05-22 22:45

洪秀柱登陸後 郁慕明也將率團赴陸交流

2019-05-22 10:55

陸工信部：2015年後大陸網速提升六倍 網費下降九成

2019-05-22 13:55

首例！港獨人士黃台仰、李東昇 獲德國難民庇護

2019-05-22 18:30

20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27

張安平化身張伯伯 與貴港小朋友一起手作水泥盆栽

2019-05-22 20:01

朱德庸：「澀女郎」將再度翻拍 預計明年播出

2019-05-22 12:14

星國副總理王瑞杰訪中 第4代團隊強化國際交流

2019-05-22 18:36

中共遍尋台灣人士協商 郁慕明24日赴陸

2019-05-22 11:24

香港皇崗口岸擬兩地一檢 引發一制化疑慮

2019-05-22 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top