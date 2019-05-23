陸商務部：擬建新特色服務貿易基地

2019-05-23 04:00 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸商務部副部長王炳南22日在北京透露，商務部將在數字服務、中醫藥服務等領域研究建立一批新的特色服務貿易基地，推動形成「一試點、一示範、多基地」的開放發展新格局。

中新社報導，「2019年中國國際服務貿易交易會」即將開幕，王炳南在介紹相關情況時指出，「十三五」（2016-2020年）以來，中國大陸服務貿易平均增速高於全球。2018年服務貿易進出口額達到5.24兆元（人民幣，下同），已經連續5年位居世界第二。

除規模逐步增長外，中國大陸服務貿易結構持續改善。知識密集型服務貿易穩步增長，2018年中國大陸知識密集型服務進出口額達到1.7兆元，同比增長20.7%，占服務貿易進出口比重達到32.4%。

此外，服務貿易開放格局進一步優化。2016年中國大陸在15個省市啟動服務貿易創新發展試點，2018年6月試點進入深化階段，六項開放舉措基本落地，同步推進31個服務外包示範城市，13個國家文化出口基地建設。它們與自貿試驗區、北京服務業擴大開放綜合試點協同發展，形成全面推進服務貿易對外開放的體系。

目前，中國大陸已經與全球200多個國家和地區建立服務貿易往來，2018年中國大陸與「一帶一路」沿線國家和地區服務進出口額達到1217億美元，占中國大陸服務貿易總額的15.4%。

王炳南指出，大陸商務部著重從完善體制機制、搭建發展平台、擴大對外開放、創新發展模式和拓展合作空間五個方面，推動中國大陸服務貿易發展。其中，將深化服務貿易創新發展試點，著力打造服務貿易創新高地，建設好服務外包示範城市，推動服務外包產業轉型升級，推動13個國家文化出口基地，積極拓展文化貿易。在數字服務、中醫藥服務等領域研究建立一批新的特色服務貿易基地。