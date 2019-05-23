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台青登陸「發揮空間更大」

2019-05-23 04:21聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第21屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱「海交會」）正於福州舉行，台灣青年創業展區吸引21家在榕台灣青創企業近50個項目前來參展。其中，台灣青年李京機所在的福州麥沃特信息科技有限公司，就攜創新環保型桶裝水及其衍生物聯網飲水機產品亮相。

「大陸的市場比台灣大很多。」李京機2016年畢業於台灣嘉義大學後選擇「登陸」就業，2017年加入福州麥沃特信息科技有限公司的創業團隊，目前在公司負責產品運營。「來大陸發展，可以跳脫出自己的舒適圈，挑戰性更大」。

中新社報導，福州麥沃特信息科技有限公司落戶於「旗山智谷」，後者是大陸「新三板」創新品牌價值100強、中國最具價值品牌500強企業—智恒科技股份有限公司（簡稱「智恒科技」）旗下的一個眾創空間，也是大陸首家「智慧水生態」主題眾創空間，為兩岸青年創業者提供水生態產業孵化的優質土壤。

目前，「旗山智谷」依託「智恒科技」在智慧水生態領域的行業優勢，專注於「智慧水生態」產業創新創業項目孵化，已經入駐6家台資或台胞合夥人企業，並與台灣知名高校、研究機構合作密切。

參展本屆「海交會」的福州市季達企業管理顧問有限公司，也來自於「旗山智谷」，是一家專業的台資人力資源發展公司。其創始人郭芊彤在台灣有近30年人力資源從業經歷，四年前來到福州創立該公司，「台灣在人力資源領域較福州更為成熟，可以將自己的豐富經驗帶到福建」。

「我在福州的第一個項目，是引進台灣博士來福州高校當教師。」郭芊彤說，四年來，約有30名台籍博士經她引進並落地福州，她也計畫今年在福州開設女性職涯發展課程。

選擇來福州創業，郭芊彤自言「這裡的發揮空間更大」。她鼓勵正在台灣讀大學的兩個兒子畢業後來大陸，「我期待未來的兩岸交流，期待他們多元化的發展」。

過去一年來，「旗山智谷」通過台灣青年「首來族」交流、台灣大學生實習等多種形式，舉辦10餘場閩台交流活動，招攬更多的台灣青年前來就業創業。

創業高校福建

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