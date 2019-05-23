大陸衛星導航 明年規模將破1.8兆元

2019-05-23 04:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其22日在北京發布「北斗衛星導航系統建設與發展（2019）」報告。報告顯示，預計至2020年，中國大陸衛星導航產業的規模將超過4000億元（人民幣，下同，約1.8兆新台幣），北斗衛星導航系統將拉動超過3000億元（約1.3兆新台幣）規模的市場份額。

中新社報導，報告指出，截至2019年4月，中國大陸國內超過620萬輛營運車輛、3萬輛郵政和快遞車輛，36個城市的約8萬輛公交車、3200餘座內河導航設施、2900餘座海上導航設施已應用北斗系統。中國大陸已建成全球最大的營運車輛動態監管系統，有效提升管理效率和道路運輸安全水平。

減災救災方面，目前中國大陸已建成部、省、市（縣）3級平台，實現6級業務應用，推廣北斗終端超過4.5萬台。受災地區利用北斗短報文功能，及時上報災害位置、突發災害信息及災區救助信息等。大陸各級民政部門通過北斗終端進行救災物資的查詢管理和監控，大幅提升全大陸救災物資管理與調運水平。

報告稱，北斗衛星導航系統持續為全球用戶提供導航定位授時服務，空間信號精度將優於0.5公尺，整體性能進一步提升。

北斗衛星導航系統為中國大陸及周邊地區提供區域短報文通信服務，容量提升10倍，單次報文長度可達1000個漢字，用戶機發射功率降至3W。此外，北斗衛星導航系統通過14顆MEO衛星，為全球用戶提供全球短報文通信試用服務，單次通信能力為40漢字。

報告表示，2019年4月中國大陸發射北斗三號系統首顆IGSO衛星，5月又發射北斗二號系統最後一顆備份衛星GEO-8。目前北斗系統在軌衛星共38顆，包括18顆北斗二號衛星和20顆北斗三號衛星，共同為全球用戶提供服務。

今年中國大陸還將發射6-8顆北斗三號衛星，明年計畫發射2-4顆北斗三號衛星，至2020年底全面完成北斗三號系統建設。