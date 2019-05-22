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關注修例！美中經濟與安全審查委會訪港 晤兩派議員

2019-05-22 18:30世界日報 香港新聞組╱香港22日電

在《逃犯條例》爭議升高的敏感時刻，美國國會的「美中經濟與安全審查委員會」到訪香港，並與立法會多名建制及民主派議員舉行閉門會議。委員會早前曾發表報告，說若修例可能會違反「美國-香港政策法」，並對美國國家安全和在港的經濟利益構成極大風險。民主派會議召集人毛孟靜會後引述與會代表稱，中國沒有法治，報告表達的憂慮沒有誇大。

明報報導，訪港團由委員會七名成員和職員組成，包括主席Carolyn Bartholomew和撰寫相關研究報告的Ethan Meick，美國駐港澳總領事唐偉康亦有出席；會面歷時1小時，與會議員包括4名建制派（葉劉淑儀、李慧、謝偉俊、周浩鼎）和12名民主派。

據報導，委員會代表未具體談及港府修例後，會否向華府建議回應，亦無詳談涉及香港優惠待遇的《美國-香港政策法》，會上主要聆聽議員意見。

公民黨郭榮鏗相信委員會極度擔心修例後，影響香港國際地位。新民黨葉劉淑儀說，自己向代表團表達美港一向在司法上緊密合作，打擊跨境犯罪，美方亦重視相關工作。

台灣質疑 修例有政治意圖

另外，港府提出將修例草案繞過立法會的法案委員會，直接交上大會審議。報導說，台灣陸委會昨批評，港府不惜打破正常程序，「一意孤行，倉卒且執意推動修法的作為，坐實了大家的懷疑，修法的真實目的只是要暗渡陳倉，別有政治意圖」。陸委會重申，只要在港或赴港台人被移送到內地的疑慮未消除，台方都不可能申請移交殺人案疑犯陳同佳。

保安局長李家超昨回應，修例後港府會務實尊重地討論台方移交逃犯要求，希望大家可在彰顯公義的原則下推動相關工作。

香港立法會

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