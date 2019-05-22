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陸工信部：2015年後大陸網速提升六倍 網費下降九成

2019-05-22 13:55聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸工信部在國新辦舉行的網路提速降費政策記者會上指出，從2015年提速降費開展以來，中國固定和移動寬頻平均下載速率提升六倍，而上網費卻降了九成。

工信部統計表示，網路提速降費實施以來，基礎電信企業累計投資超過1.5兆元推進光纖寬頻和4G網路建設；固定寬頻用戶平均下載速率從2014年底的4.2M提升至28M，移動寬頻下載速率從3G時代不足3M提高到22M。

大陸工信部副部長陳肇雄表示，2018年，固定網路每兆月均資費為0.3元，比2014年下降95%，手機上網流量平均每G為8.5元，比2014年下降94%。

陳肇雄表示，今年的工作重點是推動固定寬頻和移動寬頻雙雙邁入千兆時代，同時為中小企業推出更有針對性的資費優惠方案。截至今年3月底，全大陸光纖寬頻用戶占比達到91%，4G用戶占比達75%，位居全球先進行列。

他表示，網路提速降費有力支撐了經濟社會數字化轉型，2018年底中國移動應用程序(APP)數量多達449萬款，為全球移動應用程序數量之最。2018年，數字經濟總量超過31兆元，占GDP比重達到34.8%，成為經濟高質量發展的重要支撐。目前，中國已建成了全球規模最大的固定寬頻網路和4G網路，光網城市全面建成，行政郵通寬頻率達到98%，行政村通4G比率達到97%。

中共國務院常務會明確今年11月底前全面實施「攜號轉網」，工信部和電信企業已在天津、海南等5省市開展了「攜號轉網」試驗，累計完成「攜號轉網」近200萬人次。工信部負責人表示，要實現全國範圍全面「攜號轉網」，需解決兩大難題。

一是對三家基礎電信企業的網路和運營系統進行必要改造，這將涉及到近16億的移動用戶。二是手機號碼廣泛應用在各行各業的信息服務中，這需要銀行、保險、證券等企業和互聯網企業的第三方平台進行同步改造，以確保用戶「攜號轉網」後的使用體驗。

大陸工信部稱，2015年後大陸網速提升六倍，網費下降九成，今年底將實現「攜號轉網...
大陸工信部稱，2015年後大陸網速提升六倍，網費下降九成，今年底將實現「攜號轉網」。（新浪微博照片）
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