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陸學者：陸芯片不如台灣 成本卻更高

2019-05-22 12:43聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

因中美貿易戰，大陸集成電路產業在某種程度上迎來了發展機遇。大陸城市如上海深圳、杭州和南京，都在加大投資力度和政策支持，將其作為重點發展的高科技產業，大陸媒體統計，從2018年以來，已有十多個城市緊鑼密鼓地推出集成電路政策。不過，大陸發展芯片依舊面臨很大挑戰，大陸有學者研究發現，大陸從事芯片設計的工程師，平均薪酬已經高於台灣，但產品沒有比台灣好，成本卻更高。

據城市進化論公號，以「龍頭」上海為例，2018年上海集成電路產業銷售規模達1450億元人民幣，占全大陸的1/5。作為集成電路的傳統重鎮，在這裡誕生了大陸第一條8英寸生產線、大陸集成電路產業領域第一家上市公司、大陸第一條完全由國資控股的12英寸生產線。

3月下旬，上海市長應勇在調研集成電路產業發展時就曾強調，集成電路是國之重器。打造集成電路產業高地，既是國家賦予上海的重大任務，也是上海發揮自身優勢、服務國家戰略的職責使命。

另一個正在發力的城市是深圳。作為華為總部所在地，5月初，深圳市政府正式下發「深圳市進一步推動集成電路產業發展行動計劃(2019-2023年)」以及配套的「關於加快集成電路產業發展若干措施」。突破短板，補齊芯片製造和先進封測缺失環節是該行動計劃的首要任務。

目前，深圳已連同廣州、珠海、香港、澳門，五地一起成立粵港澳大灣區半導體產業聯盟，共同搭建粵港澳大灣區半導體產業平台，進一步深化內地和港澳交流合作，提升灣區半導體產業競爭力。

然而，不可忽略的是，現階段大陸的芯片發展仍存在一些挑戰。首先是相關專業人才缺口巨大。到2020年，大陸集成電路行業人才需求規模約72萬人左右，而現有人才存量40萬人，專業人才缺口將達32萬人。

中國半導體行業協會副理事長于燮康表示，如果說現在集成電路的人才缺口是30萬，那麼未來隨著芯片需求的增加，人才缺口只會越來越大。

而人才缺口又造成了惡意競爭現象，進而加劇了生產成本。北京清華大學微電子研究所所長魏少軍曾做過統計，「中國大陸從事芯片設計的工程師，平均薪酬已經高於台灣。我們的產品沒有人家好，但是成本卻比人家高。」

美國對華為下達禁令後，大陸十多個城市緊鑼密鼓布局，但人才缺口明顯。（攝圖網資料照...
美國對華為下達禁令後，大陸十多個城市緊鑼密鼓布局，但人才缺口明顯。（攝圖網資料照片）
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