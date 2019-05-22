遭美封殺後首秀 華為推「榮耀20」新機

2019-05-22 11:42 世界日報 北京22日電



遭美封殺後首秀！榮耀推拍照機搭載華為最新旗艦處理器 美聯社 分享 facebook

華為子品牌榮耀（Honor）21日召開全球發布會，推出「榮耀20」系列，新京報報導，「榮耀20」是華為被美國封殺後首部發布的智慧手機，預計銷量將反映美國禁令對華為和榮耀的影響。

報導指出，「榮耀20」主打拍照功能，20和20 Pro搭載華為最新旗艦處理器麒麟980，性能及散熱都提升，配備4800萬像素四攝，在大場景及夜景等方面擁有優勢。

報導指出，現場也有diss三星和蘋果，並慣例拍攝月亮進行比較。榮耀20 Pro相機DxOMark成績111分，排名第二，僅次於華為P30 Pro和三星Galaxy S10 5G版（兩者112分並列第一）。

綜合外媒報導指出，「榮耀20」主打拍攝功能與遊戲體驗，預期成為低價手機的市場主力，共有Honor 20 Pro、Honor 20及 Honor 20 Lite。其中Honor 20 和 Honor 20 Pro 為四鏡頭主相機，搭配 6.26 英吋液晶螢幕，具側面指紋識技術。

手機顏色部分，Honor 20有幻影藍、幻夜黑及冰島白；Honor 20 Pro 有「藍水翡翠」與「幻夜星河」。Honor 20 Lite搭載華為麒麟710處理器，有後置三鏡頭，價格為三款新機中最低。Honor 20 Pro、Honor 20與 Honor 20 Lite，歐元區售價分別為599歐元、499歐元和299歐元。

「榮耀 20」系列新機搭載Google Play及Google服務，在美國與Google封殺華為後，華為新手機在寬限期後是否能更新Android仍未知，報導指出，華為在發布會上對此避而不談。