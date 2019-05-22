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境外機構認為人民幣匯率「破七」可能性高

2019-05-22 11:08聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中美貿易談判前景不明，中國大陸境外基金機構認為本輪人民幣匯率「破七」的可能性較前幾輪貶值更高，外國投資者開始大批離開中國大陸股票市場。

美國政府對價值2000億美元的中國商品徵收25%的關稅，同時也全面封殺中國科技巨擘華為，人民幣兌美元匯率本月以來迅速下跌，逼近1美元兌人民幣7元的重要關口（今天中間價來到一比六點九），中國大陸經濟走向也充滿不確定性。因此，對於在中國資本市場正扮演愈發重要角色的境外機構來說，現時並非加倉良機。

據聯合早報等外電報導，今年是中國股、債納入全球指數的重要時刻，投資者原本期待外資流入將有效提振中國市場的表現。但據彭博社數據，在華外國投資者5月以來通過陸股通機制淨賣出的A股金額高達425億元人民幣，是上月的兩倍有餘。此外，前四個月境外機構月均增持中債託管的債券規模，僅為去年同期的15%。資料顯示，外資在中債持有的債券約占中國中央銀行口徑的80%。

雖然大陸央行近來將人民幣匯率中間價定得強於預期，人行副行長潘功勝等人也屢屢對匯率穩定發表觀點，包括法國興業銀行在內的機構預計短期仍不會跌破7元，投資者仍憂慮未來或將出現匯率和股債市資金流之間的負反饋。

在澳洲安保資本（AMP Capital Investors）管理著約10億美元動態市場基金的納德·納艾米（Nader Naeimi）表示，考慮到貿易方面的負面消息，市場情緒受到了影響，這讓想避免經受市場波動的境外投資者感到緊張。

因此他預計本輪人民幣「破七」的可能性較前幾輪更高，並表示自己從4月份就賣出中國股票，而且直到中國經濟資料明顯改善，或者政府推出大規模財政刺激措施之前，都不會重返中國市場。納艾米直言：「除中國之外，還有很多其他選擇。」

最新資料顯示，伴隨外資撤離股市，上月中國債券增持加速，但今年以來的規模仍較去年大幅縮水。

法巴資產管理的亞太多資產量化團隊負責人保羅·桑胡（Paul Sandhu）則認為，儘管中國債券能够提供更高的絕對收益率，但所獲收益率不足以覆蓋包括貿易戰和貨幣貶值在內的各種風險。他指出，隨著中美貿易爭端陞級，投資人對於美元計價的新興市場債券可能更感興趣。

中美貿易談判前景不明，大陸境外基金機構認為人民幣匯率「破七」的可能性高，外資開始...
中美貿易談判前景不明，大陸境外基金機構認為人民幣匯率「破七」的可能性高，外資開始大批離開陸股市場。（鳯凰財經）
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