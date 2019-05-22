大幅縮水62% 陸企美元銀團貸款驟降至七年最低

2019-05-22 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



受國際貿易局勢緊張影響，中國大陸的美元銀團貸款今年以來明顯比去年同期大幅縮水逾60%。相比之下，大陸企業債發行規模則創紀錄達人民幣4.4兆元。

彭博資訊追蹤的數據顯示，截至5月17日，向大陸企業發放的美元銀團貸款比去年同期驟減62%，至73億美元，創2012年以來的同期最低水準。

這主要是由於放、貸雙方都心存顧慮，因而都顯著減少貸款及放貸的需求。鑒於銀行發放美元銀團貸款的謹慎態度，一些有需求的陸資企業另尋他處，包括國際債券市場和國內間接融資市場。

這使得中資美元債發行變得相當火爆。華爾街見聞提及，今年第一季，陸資企業在離岸市場發行美元計價債券的行情顯著回暖，非投資級陸資美元債價格飆升，息差大幅下降，垃圾債平均息差下降2.64個百分點，平均收益率降至8.1%。

大陸利多政策也對房地產開發公司等陸資企業產生很大吸引力，包括政府多次喊話支持私營經濟發展，以及人民幣匯率走弱。更重要的是，大陸國內債券的收益率非常低，基本面欠佳的公司在國內發行的企業債收益率，逼近30個月最低水準。

彭博資訊數據顯示，年初至今，大陸債券市場的企業債發行規模跳增33.5%，攀升至創紀錄的人民幣4.4兆元。

就目前來看，鑒於利多政策延續，企業在大陸國內市場發債融資的趨勢短時間內仍將延續。