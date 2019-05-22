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打海絲牌 福建擴展郵輪經濟

2019-05-22 00:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

到2035年，福建沿海郵輪旅客年吞吐量達到200萬人次；開通東北亞、東南亞、環台灣海峽、港澳航線和環南海一程多站式的郵輪航線，加密海峽兩岸直航特色郵輪航線，開通沿海郵輪航線，沿海郵輪市場基本形成。

中新社報導，這是福建為郵輪經濟發展定下的新目標。福建官方現已為促進郵輪經濟發展吹響了集結號，著力打造「海絲郵輪」品牌，努力建成郵輪產業體系，推動郵輪經濟產業鏈成為經濟增長新亮點。

福建省發展和改革委員會相關負責人受訪時表示，福建郵輪經濟儘管取得了長足發展，但總體上仍處於起步階段；促進郵輪經濟發展，將助力打造「海絲郵輪」品牌，培育經濟增長新動能，有效拉動內需，促進消費轉型升級。

按照規劃，廈門國際郵輪母港將打造成郵輪旅客規模大、郵輪服務功能較為完備和城市郵輪相關產業集聚度較高的郵輪母港。官方人士表示，支持廈門積極申報中國郵輪旅遊發展實驗區，打造「海絲區域性郵輪母港」與「國際郵輪旅遊目的地」品牌。

在進一步完善廈門港郵輪服務功能的同時，福建計畫打造集物資供應、酒店等郵輪產業綜合體，使廈門成為郵輪產業核心區，成為東南沿海最具活力的國際郵輪母港和海峽郵輪旅遊經濟圈的核心港口。

福建還將依託「海上絲綢之路」，打造省內郵輪旅遊精品線路，增加赴台灣航線，積極探索開闢國內沿海航線，有序開發東北亞、東南亞等國際航線；與境外港口城市合作。

郵輪福建

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